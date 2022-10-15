«Эмполи» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:00 мск. «Эмполи» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Горожане» расположились на 14 позиции. После 9 туров команда имеет 8 набранных очков и одержала только одну победу.

Перед этой игрой «Эмполи» пять раз сыграл вничью и трижды потерпел поражение.

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До победы и первого проигрыша у клуба было четырех ничьих кряду. «Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1), «Фиорентиной» (0:0) и «Торино» (1:1).

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Поражения команда потерпела от «Специи» (0:1) и «Милана» (1:3), а единственную победу одержала над «Болоньей» (1:0).

«Монца»

«Монца» — абсолютный новичок Серии А. В прошлом сезоне она стала четвертой во второй лиге и через матчи плей-офф смогла добыть себе билет в элитный дивизион.

Стартовали «красно-белые» слабо, проиграв пять первых встреч чемпионата. Причем три из этих фиаско был сухими, а два из них с крупных счетом. В двух же других поединках они забили по голу.

И только в шестом игровом дне новичок добыл свои первые очки, сыграв на выезде вничью со счетом 1:1 с «Лечче», который в прошлом году также выступал в Серии B.

После этого клуб поменял тренера, которым стал Раффаэле Паладино, и одержал три победы кряду, включая успех против «Ювентуса» (1:0). Это позволило ему подняться с последнего места сразу на 12-е.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.