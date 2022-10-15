ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» — «Ливерпуль»Разгром на «Айброксе». Исторический хет-трик Салаха после мастер-класса Фирмино Казуёси МиураСердцем не стареть. «Король Кадзу» и еще 7 самых старых футболистов в истории Лионель МессиВозвращение настоящего Месси: «ПСЖ» и «Барселона» начинают новое сражение за аргентинскую легенду
  • 23:59
    • «Монако» разгромно проиграл «Трабзонспору» в Лиге Европы
  • 23:56
    • «МЮ» вырвал победу у «Омонии» в Лиге Европы
  • 00:13
    • «Ницца» упустила победу над «Словацко»
  • 00:00
    • «Вест Хэм» снял все вопросы о выходе в плей-офф Лиги конференций
    Все новости спорта

    Продолжится ли победная серия «Монцы»?

    «Эмполи» — «Монца». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Серия А, 15 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Эмполи Прогнозы на Монца Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Монца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монца» выиграла три последних матча
    «Эмполи» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:00 мск. «Эмполи» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Октября 2022 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 16:00 Монца Монца
  • Монца
    •

    «Эмполи»

    «Горожане» расположились на 14 позиции. После 9 туров команда имеет 8 набранных очков и одержала только одну победу.

    Перед этой игрой «Эмполи» пять раз сыграл вничью и трижды потерпел поражение.

    Коэффициенты матча Эмполи — Монца

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.302.85Фрибет$40
    •

    До победы и первого проигрыша у клуба было четырех ничьих кряду. «Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1), «Фиорентиной» (0:0) и «Торино» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Поражения команда потерпела от «Специи» (0:1) и «Милана» (1:3), а единственную победу одержала над «Болоньей» (1:0).

    «Монца»

    «Монца» — абсолютный новичок Серии А. В прошлом сезоне она стала четвертой во второй лиге и через матчи плей-офф смогла добыть себе билет в элитный дивизион.

    Стартовали «красно-белые» слабо, проиграв пять первых встреч чемпионата. Причем три из этих фиаско был сухими, а два из них с крупных счетом. В двух же других поединках они забили по голу.

  • «Наполи» — единоличный лидер Серии А
  • Серия А: Итоги 9-го тура
  • 12/10/2022

    • И только в шестом игровом дне новичок добыл свои первые очки, сыграв на выезде вничью со счетом 1:1 с «Лечче», который в прошлом году также выступал в Серии B.

    После этого клуб поменял тренера, которым стал Раффаэле Паладино, и одержал три победы кряду, включая успех против «Ювентуса» (1:0). Это позволило ему подняться с последнего места сразу на 12-е.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.26
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Минай — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Черноморец — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витебск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.19
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Славия — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Дегерфорс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шальке — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Венеция — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.04
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эмполи» — «Монца»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Монцы»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры