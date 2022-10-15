«Эмполи»
«Горожане» расположились на 14 позиции. После 9 туров команда имеет 8 набранных очков и одержала только одну победу.
Перед этой игрой «Эмполи» пять раз сыграл вничью и трижды потерпел поражение.
Коэффициенты матча Эмполи — Монца
До победы и первого проигрыша у клуба было четырех ничьих кряду. «Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1), «Фиорентиной» (0:0) и «Торино» (1:1).
Поражения команда потерпела от «Специи» (0:1) и «Милана» (1:3), а единственную победу одержала над «Болоньей» (1:0).
«Монца»
«Монца» — абсолютный новичок Серии А. В прошлом сезоне она стала четвертой во второй лиге и через матчи плей-офф смогла добыть себе билет в элитный дивизион.
Стартовали «красно-белые» слабо, проиграв пять первых встреч чемпионата. Причем три из этих фиаско был сухими, а два из них с крупных счетом. В двух же других поединках они забили по голу.
И только в шестом игровом дне новичок добыл свои первые очки, сыграв на выезде вничью со счетом 1:1 с «Лечче», который в прошлом году также выступал в Серии B.
После этого клуб поменял тренера, которым стал Раффаэле Паладино, и одержал три победы кряду, включая успех против «Ювентуса» (1:0). Это позволило ему подняться с последнего места сразу на 12-е.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.