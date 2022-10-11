«Сантос»
«Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.
Клуб из Сан-Паулу провалил недавние матчи. В шести предыдущих турах ему удалось лишь в одной игре взять очки.
После гостевой ничьей с «Куябой» команда Орландр Рибейру проиграла «Гойясу», «Сеаре» и «Палмейрасу». Затем ей удалось одолеть «Атлетико Паранаэнсе» (2:0).
В последних двух турах клуб снова проиграл. Сперва он уступил на выезде «Интернасьоналу» (0:1), а затем в гостях — «Атлетико Минейро» (1:2).
«Жувентуде»
«Жувентуде» находится на последнем 20 месте в таблице. Шансы на сохранение прописки в элите тают каждый тур.
При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 30 матчах забит 23 мяча в ворота соперников.
В минувшем туре «Жувентуде», что случается редко, сыграл вничью. На своем поле команда разошлась миром с «Коринтиансом» (2:2).
На сегодня у коллектива нет побед в 11 последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, при семи поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,51.
Успех гостей оценивается в 7,40, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,02.