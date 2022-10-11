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    «Сантос» — «Жувентуде». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Бразилии, 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Жувентуде»
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    «Сантос» идет на 14 месте
    «Сантос» сыграет на своем поле с «Жувентуде» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 октября, начало — в 02:00 мск. «Сантос» — «Жувентуде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 11 Октября 2022 года
    Сантос
  • Бразилия. Серия А
    •  Сантос 02:00 Жувентуде Жувентуде
  • Бразилия. Серия А
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    «Сантос»

    «Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.

    Клуб из Сан-Паулу провалил недавние матчи. В шести предыдущих турах ему удалось лишь в одной игре взять очки.

    После гостевой ничьей с «Куябой» команда Орландр Рибейру проиграла «Гойясу», «Сеаре» и «Палмейрасу». Затем ей удалось одолеть «Атлетико Паранаэнсе» (2:0).

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    В последних двух турах клуб снова проиграл. Сперва он уступил на выезде «Интернасьоналу» (0:1), а затем в гостях — «Атлетико Минейро» (1:2).

    «Жувентуде»

    «Жувентуде» находится на последнем 20 месте в таблице. Шансы на сохранение прописки в элите тают каждый тур.

    При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 30 матчах забит 23 мяча в ворота соперников.

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    • В минувшем туре «Жувентуде», что случается редко, сыграл вничью. На своем поле команда разошлась миром с «Коринтиансом» (2:2).

    На сегодня у коллектива нет побед в 11 последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, при семи поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,51.

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    Успех гостей оценивается в 7,40, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,02.

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    «Сантос» — «Жувентуде»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто вернется к победам?
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