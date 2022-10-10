«Ривер Плейт» сыграет на выезде против «Патронато» в рамках 24-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 10 октября, начало — в 02:30 мск. «Патронато» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Патронато»

«Патронато» занимает 13-е место в турнирной таблице аргентинской Примеры после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

Клуб из провинции Энтре-Риос спокойно доигрывает сезон, никак не беспокоясь за свое будущее, которое на данный момент под полным контролем.

В пяти предыдущих матчах «Патронато» одержал лишь одну победу. В начале октября команда Ивана Дельфино выиграла на своем поле у «Атлетико Тукуман».

И тут важно отметить, что в 12-ти предыдущих домашних матчах «Патронато» потерпел лишь одно поражение. А три из пяти недавних матчей завершились со счетом 0:0.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 23-х матчах 38 очков. Отставание от лидера, «Атлетико Тукуман», составляет шесть очков.

«Ривер Плейт» мощно начал октябрь. Клуб из Буэнос-Айреса разгромил «Аргентинос Хуниорс» и «Эстудиантес», забив в общей сложности восемь мячей и при этом ни разу не пропустив.

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В то же время, минувший месяц «Ривер Плейт» провел неудачно. Там у команды Марсело Гальярдо были поражения от «Бока Хуниорс», «Банфилда» и «Тальерс Кордобы».

«Ривер Плейт» выиграл только два из пяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Патронато» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Ривер Плейт» — за 1.76.

Есть сразу несколько моментов, которые заставляют задуматься, прежде чем сделать ставку на фаворита. Скорее всего, это будет не самый оптимальный выбор.

Во-первых, «Патронато» классно играет дома. И во-вторых, не так давно, в конце сентября, «Патронато» выбил «Ривер Плейт» из Кубка Аргентины.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.30.