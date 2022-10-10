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    «Ривер Плейт» снова не выиграет у «Патронато»?

    «Патронато» — «Ривер Плейт». Прогноз (к. 2.30) и ставки на чемпионат Аргентины 10 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Патронато» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейт» выиграл только два из пяти предыдущих матчей на выезде
    «Ривер Плейт» сыграет на выезде против «Патронато» в рамках 24-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 10 октября, начало — в 02:30 мск. «Патронато» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Патронато»

    «Патронато» занимает 13-е место в турнирной таблице аргентинской Примеры после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

    Клуб из провинции Энтре-Риос спокойно доигрывает сезон, никак не беспокоясь за свое будущее, которое на данный момент под полным контролем.

    В пяти предыдущих матчах «Патронато» одержал лишь одну победу. В начале октября команда Ивана Дельфино выиграла на своем поле у «Атлетико Тукуман».

    И тут важно отметить, что в 12-ти предыдущих домашних матчах «Патронато» потерпел лишь одно поражение. А три из пяти недавних матчей завершились со счетом 0:0.

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 23-х матчах 38 очков. Отставание от лидера, «Атлетико Тукуман», составляет шесть очков.

    «Ривер Плейт» мощно начал октябрь. Клуб из Буэнос-Айреса разгромил «Аргентинос Хуниорс» и «Эстудиантес», забив в общей сложности восемь мячей и при этом ни разу не пропустив.

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    В то же время, минувший месяц «Ривер Плейт» провел неудачно. Там у команды Марсело Гальярдо были поражения от «Бока Хуниорс», «Банфилда» и «Тальерс Кордобы».

    «Ривер Плейт» выиграл только два из пяти предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Патронато» в этом матче можно поставить за 4.45, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Ривер Плейт» — за 1.76.

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    Есть сразу несколько моментов, которые заставляют задуматься, прежде чем сделать ставку на фаворита. Скорее всего, это будет не самый оптимальный выбор.

    Во-первых, «Патронато» классно играет дома. И во-вторых, не так давно, в конце сентября, «Патронато» выбил «Ривер Плейт» из Кубка Аргентины.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.30.

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    «Патронато» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» снова не выиграет у «Патронато»?
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