«Эвертон» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 октября, начало — в 21:00 мск. «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» в нынешнем сезоне вполне способен побороться за еврокубки. Вот только на текущий момент команда занимает скромное 11 место в турнирной таблице АПЛ.

При этом «ириски» весьма неплохо обороняются. В 8 матчах пропущено всего 7 мячей.

Коэффициенты матча Эвертон — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 3.553.602.03Фрибет$40

В минувшем туре «Эвертон» добыл важнейшие три пункта. На выезде «ириски» нанесли поражение «Саутгемптону» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

«Эвертон» исторически успешно играет с манкунианцами. Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды.

«Манчестер Юнайтед»

Эта команда сейчас находится на скромной шестой позиции. Правда, потенциал у команды Эрика тен Хага куда более высокий.

Вот только результаты «Манчестер Юнайтед» пока не радуют. Чего стоит только провал в дерби (6:2) образца минувшего тура?!

Зато предыдущий поединок сложился для команды позитивно. «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы на выезде переиграл «Омонию» (2:3).

Все никак не может найти свою игру Криштиану Роналду. Закат звезды очевиден, но кто ожидал, что он будет столь стремительным?!

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Эвертона» — за 3.58.

«Эвертон» выиграл два своих последних матча.

«Манчестер Юнайтед» имеет проблемы с надежностью тылов .

Обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке, что наверняка проявится после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.18.