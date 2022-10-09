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    Манкунианцы забьют и пропустят после перерыва

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 3.18) на футбол, АПЛ, 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
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    Криштиану Роналду
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 октября, начало — в 21:00 мск. «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Октября 2022 года
    Эвертон
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    «Эвертон»

    «Эвертон» в нынешнем сезоне вполне способен побороться за еврокубки. Вот только на текущий момент команда занимает скромное 11 место в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «ириски» весьма неплохо обороняются. В 8 матчах пропущено всего 7 мячей.

    Коэффициенты матча Эвертон — Манчестер Юнайтед

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    В минувшем туре «Эвертон» добыл важнейшие три пункта. На выезде «ириски» нанесли поражение «Саутгемптону» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Эвертон» исторически успешно играет с манкунианцами. Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды.

    «Манчестер Юнайтед»

    Эта команда сейчас находится на скромной шестой позиции. Правда, потенциал у команды Эрика тен Хага куда более высокий.

    Вот только результаты «Манчестер Юнайтед» пока не радуют. Чего стоит только провал в дерби (6:2) образца минувшего тура?!

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    • Зато предыдущий поединок сложился для команды позитивно. «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы на выезде переиграл «Омонию» (2:3).

    Все никак не может найти свою игру Криштиану Роналду. Закат звезды очевиден, но кто ожидал, что он будет столь стремительным?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Эвертона» — за 3.58.

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    «Эвертон» выиграл два своих последних матча.

    «Манчестер Юнайтед» имеет проблемы с надежностью тылов.

    Обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке, что наверняка проявится после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.18.

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    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. Манкунианцы забьют и пропустят после перерыва
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