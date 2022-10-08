ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло Дибала«Рома» — «Бетис». Онлайн «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии За что мы любим и ненавидим футбол?Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его?
  • 21:20
    • «Рома» и «Бетис» назвали стартовые составы
  • 19:15
    • Форвард «Лейпцига» признан игроком недели в ЛЧ
  • 22:10
    • ПСВ разгромил «Цюрих», «Лацио» не справился с «Штурмом»
  • 21:53
    • «Монако» победил «Трабзонспор», «Ференцварош» крупно проиграл «Црвене Звезде»
  • 21:44
    • «Вест Хэм» минимально выиграл у «Андерлехта»
  • 21:39
    • Дубль Рашфорда принес «МЮ» победу над «Омонией»
    Все новости спорта

    «Ворскла» дожмет «моряков»

    «Ворскла» — «Черноморец». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, УПЛ, 8 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Ворскла Прогнозы на Черноморец
    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Черноморец»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джоко Зайков
    «Ворскла» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 октября, начало — в 13:00 мск. «Ворскла» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Октября 2022 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 13:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
    •

    «Ворскла»

    «Ворскла» стартовала просто ужасающе. Между тем, полтавчане постепенно выбираются из кризиса.

    В минувшем туре «Ворскла» одержала первую победу в чемпионате. Три очка принес команде опытный Денис Олейник.

    Да и вообще, потенциал у команды Виктора Скрипника огромный. Как минимум, полтавчане обязаны сражаться за выход в еврокубки.

    Все прогнозы на футбол

    «Ворскла» традиционно успешно играет с одесситами. Из пяти последних очных поединков команда выиграла три раза.

    «Черноморец»

    Одесситы стартовали не лучшим образом. Ныне команда Романа Григорчука находится на предпоследнем 15 месте в таблице.

    Причем «Черноморец» забивает с огромной натугой. В пяти матчах «моряки» отличились только тремя голами.

  • Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»
  • Ибрагимович, Коутиньо, Пети и еще 12 игроков, которые стали для «Барсы» обузой
  • 04/10/2022

    • «Черноморец» проиграл уже два матча к ряду. В минувшем туре одесситы уступили «Александрии» (1:2).

    Ко всем прочему, у команды огромные проблемы на последнем рубеже. Дмитрий Непогодов дисквалифицирован, а Евгений Паст угодил в лазарет.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Черноморца» — за 4.28.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Ворскла» постепенно прибавляет.

    «Черноморец» имеет проблемы в организации игры.

    «Ворскла» выглядит сильнее, и наверняка дожмет оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Ворсклы» во 2 тайме с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.54
  • Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маннарино — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Циципас — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Кирьос — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шаповалов — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хачанов — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Верес — Металлист
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колос — Ингулец
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рыбакина — Квитова
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Куньлунь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ворскла» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ворскла» дожмет «моряков»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры