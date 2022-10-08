«Ворскла» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 октября, начало — в 13:00 мск. «Ворскла» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» стартовала просто ужасающе. Между тем, полтавчане постепенно выбираются из кризиса.

В минувшем туре «Ворскла» одержала первую победу в чемпионате. Три очка принес команде опытный Денис Олейник.

Да и вообще, потенциал у команды Виктора Скрипника огромный. Как минимум, полтавчане обязаны сражаться за выход в еврокубки.

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«Ворскла» традиционно успешно играет с одесситами. Из пяти последних очных поединков команда выиграла три раза.

«Черноморец»

Одесситы стартовали не лучшим образом. Ныне команда Романа Григорчука находится на предпоследнем 15 месте в таблице.

Причем «Черноморец» забивает с огромной натугой. В пяти матчах «моряки» отличились только тремя голами.

«Черноморец» проиграл уже два матча к ряду. В минувшем туре одесситы уступили «Александрии» (1:2).

Ко всем прочему, у команды огромные проблемы на последнем рубеже. Дмитрий Непогодов дисквалифицирован, а Евгений Паст угодил в лазарет.

Прогноз и ставка

На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Черноморца» — за 4.28.

«Ворскла» постепенно прибавляет .

«Черноморец» имеет проблемы в организации игры.

«Ворскла» выглядит сильнее, и наверняка дожмет оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Ворсклы» во 2 тайме с коэффициентом 2.08.