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    Вернется ли «Севилья» к победам после смены тренера?

    «Севилья» — «Атлетик». Ставки (к. 2.90) и прогноз на футбол, Примера, 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Атлетик»
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    «Атлетик» идет на третьем месте
    В матче 8-го тура испанской Примеры «Севилья» примет «Атлетик» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Встреча запланирована на 8 октября 19:30 по мск. «Севилья» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Октября 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 19:30 Атлетик Атлетик
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    «Севилья»

    Севильцы в своем чемпионате выступают не лучшим образом. Команда на текущий момент находится на 17 месте в таблице Примеры.

    В своем предыдущем матче «Севилья» снова разочаровала. Дома команда уступила «Атлетико» (0:2).

    Коэффициенты матча Севилья — Атлетик

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    в Лиге чемпионов «рохибланкос» также не блещут результатами. После трех сыгранных матчей испанцы разжились лишь одним баллом.

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    Такие выступления, включая четыре последних матча кряду без побед, привели к отставке наставника Хулена Лопетеги, которого заменил Хорхе Сампаоли.

    «Атлетик»

    Баски набрали 16 очков за 7 туров чемпионата. На данный момент они занимают 3-е место в таблице с отставанием от лидера «Барселоны» в 3 пункта.

    «Реал», который занимает вторую позицию, также опережает «Львов» на три балла.

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  • 05/10/2022

    • В нынешнем сезоне команда потерпела одно поражение, когда дома проиграла «Эспаньолу» со счетом 0:1. После «Атлетик» одержал три победы подряд.

    В последних турах гости разгромили «Эльче» 4:1 и «Альмерию» 4:0, а также победили «Райо Вальекано» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    «Севилья» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Севилья» к победам после смены тренера?
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