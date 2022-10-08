В матче 8-го тура испанской Примеры «Севилья» примет «Атлетик» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Встреча запланирована на 8 октября 19:30 по мск. «Севилья» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Севильцы в своем чемпионате выступают не лучшим образом. Команда на текущий момент находится на 17 месте в таблице Примеры.

В своем предыдущем матче «Севилья» снова разочаровала. Дома команда уступила «Атлетико» (0:2).

Коэффициенты матча Севилья — Атлетик 1X2Новым игрокам 3.053.302.35Фрибет$40

в Лиге чемпионов «рохибланкос» также не блещут результатами. После трех сыгранных матчей испанцы разжились лишь одним баллом.

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Такие выступления, включая четыре последних матча кряду без побед, привели к отставке наставника Хулена Лопетеги, которого заменил Хорхе Сампаоли.

«Атлетик»

Баски набрали 16 очков за 7 туров чемпионата. На данный момент они занимают 3-е место в таблице с отставанием от лидера «Барселоны» в 3 пункта.

«Реал», который занимает вторую позицию, также опережает «Львов» на три балла.

В нынешнем сезоне команда потерпела одно поражение, когда дома проиграла «Эспаньолу» со счетом 0:1. После «Атлетик» одержал три победы подряд.

В последних турах гости разгромили «Эльче» 4:1 и «Альмерию» 4:0, а также победили «Райо Вальекано» со счетом 3:2.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.