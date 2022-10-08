«Майнц»
«Красно-белые» после 8 сыгранных матче занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 11 очков. Команда забила соперникам 8 голов, а в свои ворота пропустила — 12.
В последних трех турах «Майнц» не знает побед при двух поражениях и одной ничьей.
Коэффициенты матча Майнц — РБ Лейпциг
Тем самым «Карнавальщики» опережают зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе и зону вылета на шесть очков.
Если учесть поражение в товарищеской встрече против «Карлсруэ» (2:5) в предпоследнем матче, то серия клуба без побед составляет уже четыре игры.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг», который в прошлом сезоне стал четвертым в Бундеслиги и выиграл национальный кубок, пока слабо проводит этот сезон, как на внутренней арене, так и на международной.
В двух последних матчах чемпионата Германии клуб потерпел разгромное поражение и одержал такую же победу — над «Бохумом» 4:0 в родных стенах.
На сегодня у «Быков» 11 очков — столько же баллов у нынешнего соперника.
На этой неделе коллектив одержал первую победу в Лиге чемпионов, обыграв дома в третьем туре группового раунда «Селтик» (3:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.