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    Продолжится ли подъем «Лейпцига»?

    «Майнц» — «РБ Лейпциг». Ставки (к. 2.75) и прогноз на футбол, Бундеслига, 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «РБ Лейпциг»
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    «Лейпциг» идет на 11 месте
    8 октября «Майнц» примет «РБ Лейпциг» в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги, который начнется в 16:30 по мск. «Майнц» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Октября 2022 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Майнц»

    «Красно-белые» после 8 сыгранных матче занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 11 очков. Команда забила соперникам 8 голов, а в свои ворота пропустила — 12.

    В последних трех турах «Майнц» не знает побед при двух поражениях и одной ничьей.

    Коэффициенты матча Майнц — РБ Лейпциг

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    Тем самым «Карнавальщики» опережают зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе и зону вылета на шесть очков.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Если учесть поражение в товарищеской встрече против «Карлсруэ» (2:5) в предпоследнем матче, то серия клуба без побед составляет уже четыре игры.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг», который в прошлом сезоне стал четвертым в Бундеслиги и выиграл национальный кубок, пока слабо проводит этот сезон, как на внутренней арене, так и на международной.

    В двух последних матчах чемпионата Германии клуб потерпел разгромное поражение и одержал такую же победу — над «Бохумом» 4:0 в родных стенах.

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  • 05/10/2022

    • На сегодня у «Быков» 11 очков — столько же баллов у нынешнего соперника.

    На этой неделе коллектив одержал первую победу в Лиге чемпионов, обыграв дома в третьем туре группового раунда «Селтик» (3:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.

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    «Майнц» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли подъем «Лейпцига»?
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