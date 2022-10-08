В субботу, 8 октября, московский ЦСКА примет столичное «Динамо» в рамках 12 тура РПЛ. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 16:30 мск. ЦСКА — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В начале сентября армейцы на своем поле разгромили «Краснодар» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка победили «Урал» со счетом 2:1.

Затем подопечные Владимира Федорова в РПЛ на выезде уступили «Торпедо» со счетом 0:1, а в Кубке России дома победили «Сочи» (2:1).

В последнем матче чемпионата России армейцы одержали гостевую победу над подмосковными «Химками» благодаря дублю Федора Чалова — 2:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 23 очками ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ, на 6 очков отставая от «Зенита». Разница мячей 23-10, у Чалова 7 голов, Хесус Медина забил 5 голов.

«Динамо»

В конце сентября динамовцы на выезде проиграли «Сочи» (1:2) в РПЛ, а в Кубке России дома одолели «Ахмат» (2:1).

Затем подопечные Славиши Йокановича дома проиграли «Зениту» (0:2) в чемпионате России, а в Кубке проиграли по пенальти «Оренбургу» на выезде — 2:2 (3:4).

В последнем матче чемпионата России бело-голубые продлили серию поражений, уступив «Ахмату» в Грозном со счетом 1:2.

Календарь и таблица РПЛ

С 16 очками после 11 туров «Динамо» идет на 8-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 17-13, 4 гола у Смолова.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Динамо» — 4.60.

В прошлом сезоне «Динамо» победил дома со счетом 2:1, но на выезде проиграл 0:1. В пяти последних очных встречах команды одержали по 2 победы и раз сыграли вничью.

На «Вэб Арене» команды также в 5 последних матчах победили по два раза, но последние две встречи выиграл ЦСКА. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч .