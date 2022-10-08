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    Прервет ли «Динамо» свою серию поражений матчем с ЦСКА?

    ЦСКА — «Динамо». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат России, 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо»
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    ЦСКА — «Динамо»
    В субботу, 8 октября, московский ЦСКА примет столичное «Динамо» в рамках 12 тура РПЛ. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 16:30 мск. ЦСКА — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    В начале сентября армейцы на своем поле разгромили «Краснодар» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка победили «Урал» со счетом 2:1.

    Затем подопечные Владимира Федорова в РПЛ на выезде уступили «Торпедо» со счетом 0:1, а в Кубке России дома победили «Сочи» (2:1).

    В последнем матче чемпионата России армейцы одержали гостевую победу над подмосковными «Химками» благодаря дублю Федора Чалова — 2:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 23 очками ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ, на 6 очков отставая от «Зенита». Разница мячей 23-10, у Чалова 7 голов, Хесус Медина забил 5 голов.

    «Динамо»

    В конце сентября динамовцы на выезде проиграли «Сочи» (1:2) в РПЛ, а в Кубке России дома одолели «Ахмат» (2:1).

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    • Затем подопечные Славиши Йокановича дома проиграли «Зениту» (0:2) в чемпионате России, а в Кубке проиграли по пенальти «Оренбургу» на выезде — 2:2 (3:4).

    В последнем матче чемпионата России бело-голубые продлили серию поражений, уступив «Ахмату» в Грозном со счетом 1:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 16 очками после 11 туров «Динамо» идет на 8-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 17-13, 4 гола у Смолова.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Динамо» — 4.60.

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    В прошлом сезоне «Динамо» победил дома со счетом 2:1, но на выезде проиграл 0:1. В пяти последних очных встречах команды одержали по 2 победы и раз сыграли вничью.

    На «Вэб Арене» команды также в 5 последних матчах победили по два раза, но последние две встречи выиграл ЦСКА. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.96 и ТБ 2,5 за 1.54.

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    ЦСКА — «Динамо»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Динамо» свою серию поражений матчем с ЦСКА?
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