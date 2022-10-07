«Верес» сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 октября, начало — в 15:00 мск. «Верес» — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верес»

«Верес» в нынешнем сезоне смотрится выгодно. Сыгранная команда Юрия Вирта просто обязана бороться за первую пятерку.

На текущий момент ровенчане находятся на 6 месте в таблице. Причем в 5 матчах команда победила трижды.

В минувшем туре «Верес» потерял очки. На родной арене команда Вирта не смогла переиграть «Рух» (2:2).

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«Верес» наверняка будет активно атаковать. При этом неплохо выглядит хавбек Дмитрий Клец, забивший уже два красивых мяча.

«Металлист»

Наставник команды Олег Ратий открыто говорит о проблемах в центре обороны. На этой позиции у харьковчан действительно имеются проблемы.

Особенно они обнажились в минувшем туре, когда «Металлист» пропустил 6 мячей. «Шахтер» просто снес оборонительные редуты слобожан.

На текущий момент харьковчане опустились на 8 место. Да и 10 пропущенных мячей в 5 матчах — явно многовато.

В этом поединке «Металлист» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Вот только важнейшей целью будет отойти от психологического удара в виде разгрома от «горняков».

Прогноз и ставка

На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Металлиста» — за 2.67.

«Верес» по игре выглядит весьма монолитно .

«Металлист» имеет проблемы в обороне.

Обе команды не блещут в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.01.