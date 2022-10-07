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    «Хоффенхайм» и «Вердер» покажут результативный футбол

    «Хоффенхайм» — «Вердер». Ставки (к. 1.72) и прогноз на футбол, Бундеслига, 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Вердер»
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    Никлас Фуллкруг
    7 октября «Хоффенхайм» примет «Вердер» в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги, который начнется в 21:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Октября 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 21:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    «Хоффенхайм»

    Положение «Хоффенхайма» в турнирной таблице слегка удивляет. Никто не ожидал, но пока что клуб занимает 5-е место, имея 14 набранных очков.

    Одной из главных причин успеха команды является ее оборона, которая допустила только 8 результативных ошибок, то есть в среднем по одной в каждой встрече.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Вердер

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    «Хоффенхайм» сыграл вничью в последних двух турах. Он не смог распечатать ворота «Фрайбурга» (0:0) и не сумел сохранить победный счет в игре с «Гертой» (1:1). Перед этим хозяева победили «Майнц» 4:1, так что они идут на 3-матчевой серии без поражений.

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    В составе травмированы Эрмин Бичакчич, Филипп Пентке и Бенжамин Хубнер.

    «Вердер»

    «Музыканты» — крайне результативная команда, если учитывать ее турнирное положение. У нее 18 забитых мячей и только у «Баварии» больше (23). Именно фактор результативности уберегает гостей от падения.

    «Вердер» занимает 8-е место, но если бы не результативность, то клуб мог бы быть гораздо ниже. Дело в том, что и пропускают «бело-зеленые» немало, а разница составляет +5.

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    • В октябрь «Вердер» ворвался громким разгромом гладбахской «Боруссии» со счетом 5:1, а Никлас Фуллкруг, сделавший дубль и ассист, возглавил таблицу бомбардиров турнира с 7 голами.

    «Вердер» не проиграл ни в одном из пяти выездных поединков текущего сезона. В Бундеслиге у него две ничьи и две победы.

    Прогноз и ставка

    «Хоффенхайм» мало забивал в прошлых турах, но у него появилась возможность размочить серию, так как «Вердер» позволяет соперникам забивать, хоть сейчас и слегка прикрыл дыры в обороне.

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    При этом «Хоффе» ни разу не проиграл дома, победив в трех из четырех матчей. Обе команды обладают неплохими возможностями в атаке, особенно «Вердер», который в прошлом туре прорвало.

    Победные коэффициенты букмекеров1.98 на хозяев и 3.50 на гостей.

    В этом случае рекомендуется поставить не на исход, а на тотал. «Вердер» будет создавать угрозы, а «Хоффенхайму» придется проснуться и отвечать. Ставка — ТБ 3 за 1.72.

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    «Хоффенхайм» — «Вердер»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» и «Вердер» покажут результативный футбол
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