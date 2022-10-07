7 октября «Хоффенхайм» примет «Вердер» в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги, который начнется в 21:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

Положение «Хоффенхайма» в турнирной таблице слегка удивляет. Никто не ожидал, но пока что клуб занимает 5-е место, имея 14 набранных очков.

Одной из главных причин успеха команды является ее оборона, которая допустила только 8 результативных ошибок, то есть в среднем по одной в каждой встрече.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Вердер 1X2Новым игрокам 1.934.103.45Фрибет$40

«Хоффенхайм» сыграл вничью в последних двух турах. Он не смог распечатать ворота «Фрайбурга» (0:0) и не сумел сохранить победный счет в игре с «Гертой» (1:1). Перед этим хозяева победили «Майнц» 4:1, так что они идут на 3-матчевой серии без поражений.

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В составе травмированы Эрмин Бичакчич, Филипп Пентке и Бенжамин Хубнер.

«Вердер»

«Музыканты» — крайне результативная команда, если учитывать ее турнирное положение. У нее 18 забитых мячей и только у «Баварии» больше (23). Именно фактор результативности уберегает гостей от падения.

«Вердер» занимает 8-е место, но если бы не результативность, то клуб мог бы быть гораздо ниже. Дело в том, что и пропускают «бело-зеленые» немало, а разница составляет +5.

В октябрь «Вердер» ворвался громким разгромом гладбахской «Боруссии» со счетом 5:1, а Никлас Фуллкруг, сделавший дубль и ассист, возглавил таблицу бомбардиров турнира с 7 голами.

«Вердер» не проиграл ни в одном из пяти выездных поединков текущего сезона. В Бундеслиге у него две ничьи и две победы.

Прогноз и ставка

«Хоффенхайм» мало забивал в прошлых турах, но у него появилась возможность размочить серию, так как «Вердер» позволяет соперникам забивать, хоть сейчас и слегка прикрыл дыры в обороне.

При этом «Хоффе» ни разу не проиграл дома, победив в трех из четырех матчей. Обе команды обладают неплохими возможностями в атаке, особенно «Вердер», который в прошлом туре прорвало.

Победные коэффициенты букмекеров — 1.98 на хозяев и 3.50 на гостей.

В этом случае рекомендуется поставить не на исход, а на тотал. «Вердер» будет создавать угрозы, а «Хоффенхайму» придется проснуться и отвечать. Ставка — ТБ 3 за 1.72.