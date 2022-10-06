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    Удержится ли «Лудогорец» на втором месте в группе?

    ХИК — «Лудогорец». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

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    «Лудогорец» не выигрывает три последних матча
    ХИК сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 19:45 мск. ХИК — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 06 Октября 2022 года
    ХИК
  • Хельсинки
    •  ХИК 19:45 Лудогорец Лудогорец
  • Лига Европы. Группа C
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    ХИК

    Финны в Лиге Европы стартовали с поражения. Дома ХИК по всем статьям уступил «Бетису» (0:2), а в гостях — «Роме» (0:3).

    А вот в своем чемпионате ХИК лидирует. Правда, гандикап от ближайшего преследователя составляет лишь пять очков.

    Причем атака команды действует бледновато. В 25 матчах чемпионата Финляндии игроки ХИКа забили 40 мячей.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив чередует победы с поражениями, и в прошлом своем матче он выиграл.

    «Лудогорец»

    В стартовом туре «Лудогорец» сенсационно победил «Рому» (2:1) дома, после чего во втором туре уступил «Бетису» (2:3) на выезде. Теперь он занимает второе место в группе.

    Казалось бы, эта команда в своем чемпионате не имеет себе равных, тем не менее, на сегодня она занимает третье место с отставанием в три очка от лидера.

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  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата Болгарии «Лудогорец» проиграл «Локомотиву София 1929» (0:1), а в позапрошлом — сыграл вничью с «Ардой» (1:1).

    Примечательно, что в трех последних поединках во всех турнирах клуб не знает побед при двух поражениях и одной мировой.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лудогорец» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    ХИК — «Лудогорец»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Лудогорец» на втором месте в группе?
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