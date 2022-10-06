ХИК
Финны в Лиге Европы стартовали с поражения. Дома ХИК по всем статьям уступил «Бетису» (0:2), а в гостях — «Роме» (0:3).
А вот в своем чемпионате ХИК лидирует. Правда, гандикап от ближайшего преследователя составляет лишь пять очков.
Причем атака команды действует бледновато. В 25 матчах чемпионата Финляндии игроки ХИКа забили 40 мячей.
В последних семи поединках во всех турнирах коллектив чередует победы с поражениями, и в прошлом своем матче он выиграл.
«Лудогорец»
В стартовом туре «Лудогорец» сенсационно победил «Рому» (2:1) дома, после чего во втором туре уступил «Бетису» (2:3) на выезде. Теперь он занимает второе место в группе.
Казалось бы, эта команда в своем чемпионате не имеет себе равных, тем не менее, на сегодня она занимает третье место с отставанием в три очка от лидера.
В минувшем туре чемпионата Болгарии «Лудогорец» проиграл «Локомотиву София 1929» (0:1), а в позапрошлом — сыграл вничью с «Ардой» (1:1).
Примечательно, что в трех последних поединках во всех турнирах клуб не знает побед при двух поражениях и одной мировой.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Лудогорец» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.