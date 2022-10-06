ХИК сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 19:45 мск. ХИК — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ХИК

Финны в Лиге Европы стартовали с поражения. Дома ХИК по всем статьям уступил «Бетису» (0:2), а в гостях — «Роме» (0:3).

А вот в своем чемпионате ХИК лидирует. Правда, гандикап от ближайшего преследователя составляет лишь пять очков.

Причем атака команды действует бледновато. В 25 матчах чемпионата Финляндии игроки ХИКа забили 40 мячей.

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В последних семи поединках во всех турнирах коллектив чередует победы с поражениями, и в прошлом своем матче он выиграл.

«Лудогорец»

В стартовом туре «Лудогорец» сенсационно победил «Рому» (2:1) дома, после чего во втором туре уступил «Бетису» (2:3) на выезде. Теперь он занимает второе место в группе.

Казалось бы, эта команда в своем чемпионате не имеет себе равных, тем не менее, на сегодня она занимает третье место с отставанием в три очка от лидера.

В минувшем туре чемпионата Болгарии «Лудогорец» проиграл «Локомотиву София 1929» (0:1), а в позапрошлом — сыграл вничью с «Ардой» (1:1).

Примечательно, что в трех последних поединках во всех турнирах клуб не знает побед при двух поражениях и одной мировой.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Лудогорец» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.