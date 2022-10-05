«Ювентус»
Туринцам необходимо срочно побеждать. После двух стартовых туров «Ювентус» не набрал ни одного очка, тогда как ПСЖ с «Бенфикой» — уже по 6.
В своем предыдущем матче «Ювентус» наконец-то проявил свои лучшие качества. Дома туринцы легко переиграли «Болонью» (3:0).
Коэффициенты матча Ювентус — Маккаби Хф
А вот в минувшем туре Лиги чемпионов «Старая Синьора» проиграла. Дома итальянцы уступили «Бенфики» (1:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Душан Влахович и Аркадиуш Милик способны решить вопросы в плане реализации.
«Маккаби» Хайфа
Само попадание в групповой этап Лиги чемпионов для этого клуба уже можно считать успехом. Вот только пока израильтяне не набрали ни одного очка.
В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа потерпел поражение от ПСЖ (1:3). Причем в той встрече израильтяне открыли счет.
Зато в чемпионате Израиля команда выглядит мощно. По итогам 6 туров «Маккаби» Хайфа лидирует, набрав 15 очков.
В этом поединке «Маккаби» Хайфа наверняка сыграет вторым номером. Между тем, свои шансы у ворот туринцев у гостей будут.
Прогноз и ставка
На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.75, а победу «Маккаби» Хайфа — за 9.00.
«Ювентус»
Израильтяне способны удивить любого соперника.
Итальянцы неплохо атакуют, однако при этом не столь надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.