«Ювентус» сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцам необходимо срочно побеждать. После двух стартовых туров «Ювентус» не набрал ни одного очка, тогда как ПСЖ с «Бенфикой» — уже по 6.

В своем предыдущем матче «Ювентус» наконец-то проявил свои лучшие качества. Дома туринцы легко переиграли «Болонью» (3:0).

Коэффициенты матча Ювентус — Маккаби Хф 1X2Новым игрокам 1.305.7010.00Фрибет$40

А вот в минувшем туре Лиги чемпионов «Старая Синьора» проиграла. Дома итальянцы уступили «Бенфики» (1:2).

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«Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Душан Влахович и Аркадиуш Милик способны решить вопросы в плане реализации.

«Маккаби» Хайфа

Само попадание в групповой этап Лиги чемпионов для этого клуба уже можно считать успехом. Вот только пока израильтяне не набрали ни одного очка.

В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа потерпел поражение от ПСЖ (1:3). Причем в той встрече израильтяне открыли счет.

Зато в чемпионате Израиля команда выглядит мощно. По итогам 6 туров «Маккаби» Хайфа лидирует, набрав 15 очков.

В этом поединке «Маккаби» Хайфа наверняка сыграет вторым номером. Между тем, свои шансы у ворот туринцев у гостей будут.

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.75, а победу «Маккаби» Хайфа — за 9.00.

«Ювентус» не особо стабилен в плане результатов .

Израильтяне способны удивить любого соперника.

Итальянцы неплохо атакуют, однако при этом не столь надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.