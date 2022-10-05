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    «Ювентус» забьет и… пропустит

    «Ювентус» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига чемпионов, 5 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Маккаби» Хайфа
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    Душан Влахович
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 05 Октября 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    «Ювентус»

    Туринцам необходимо срочно побеждать. После двух стартовых туров «Ювентус» не набрал ни одного очка, тогда как ПСЖ с «Бенфикой» — уже по 6.

    В своем предыдущем матче «Ювентус» наконец-то проявил свои лучшие качества. Дома туринцы легко переиграли «Болонью» (3:0).

    Коэффициенты матча Ювентус — Маккаби Хф

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    А вот в минувшем туре Лиги чемпионов «Старая Синьора» проиграла. Дома итальянцы уступили «Бенфики» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Душан Влахович и Аркадиуш Милик способны решить вопросы в плане реализации.

    «Маккаби» Хайфа

    Само попадание в групповой этап Лиги чемпионов для этого клуба уже можно считать успехом. Вот только пока израильтяне не набрали ни одного очка.

    В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа потерпел поражение от ПСЖ (1:3). Причем в той встрече израильтяне открыли счет.

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    • Зато в чемпионате Израиля команда выглядит мощно. По итогам 6 туров «Маккаби» Хайфа лидирует, набрав 15 очков.

    В этом поединке «Маккаби» Хайфа наверняка сыграет вторым номером. Между тем, свои шансы у ворот туринцев у гостей будут.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.75, а победу «Маккаби» Хайфа — за 9.00.

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    «Ювентус» не особо стабилен в плане результатов.

    Израильтяне способны удивить любого соперника.

    Итальянцы неплохо атакуют, однако при этом не столь надежны в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Ювентус» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентус» забьет и… пропустит
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