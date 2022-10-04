«Брюгге» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Брюгге» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

Эта команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. По итогам 10 туров «Брюгге» находится на 3 месте в таблице.

Причем минувший тур для команды получился удачным. «Брюгге» дома устроил разгром «Мехелену» (3:0).

Коэффициенты матча Брюгге — Атлетико 1X2Новым игрокам 3.753.452.02Фрибет$40

Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не примет участие хавбек Клинтон Мара.

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«Брюгге» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в двух турах группового этапа Лиги чемпионов бельгийцы набрали максимальные 6 очков.

«Атлетико»

«Матрасники» в двух матчах набрали только 3 очка. При этом в минувшем туре испанцы сенсационно уступили «Байеру» (2:0).

А вот в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» победил. На выезде была обыграна «Севилья» (0:2).

Правда, в Примере «матрасники» не особо блещут. Команда Диего Симеоне вряд ли потянет борьбу за чемпионство.

В этом поединке «Атлетико» наверняка постарается победить. Атака во главе с Альваро Моратой способна взломать оборонительные порядки бельгийцев.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Брюгге» — за 3.75.

«Брюгге» может банально не хватить класса.

«Атлетико» наверняка сыграет с позиции силы .

Атака испанцев во главе с Моратой должна обеспечить им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.05.