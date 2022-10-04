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    «Атлетико» огорчит бельгийцев

    «Брюгге» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Атлетико»
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    Альваро Мората
    «Брюгге» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Брюгге» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 04 Октября 2022 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 22:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Брюгге»

    Эта команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. По итогам 10 туров «Брюгге» находится на 3 месте в таблице.

    Причем минувший тур для команды получился удачным. «Брюгге» дома устроил разгром «Мехелену» (3:0).

    Коэффициенты матча Брюгге — Атлетико

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    Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не примет участие хавбек Клинтон Мара.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Брюгге» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в двух турах группового этапа Лиги чемпионов бельгийцы набрали максимальные 6 очков.

    «Атлетико»

    «Матрасники» в двух матчах набрали только 3 очка. При этом в минувшем туре испанцы сенсационно уступили «Байеру» (2:0).

    А вот в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» победил. На выезде была обыграна «Севилья» (0:2).

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    • Правда, в Примере «матрасники» не особо блещут. Команда Диего Симеоне вряд ли потянет борьбу за чемпионство.

    В этом поединке «Атлетико» наверняка постарается победить. Атака во главе с Альваро Моратой способна взломать оборонительные порядки бельгийцев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Брюгге» — за 3.75.

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    «Брюгге» может банально не хватить класса.

    «Атлетико» наверняка сыграет с позиции силы.

    Атака испанцев во главе с Моратой должна обеспечить им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.05.

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    «Брюгге» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» огорчит бельгийцев
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