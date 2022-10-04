«Брюгге»
Эта команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. По итогам 10 туров «Брюгге» находится на 3 месте в таблице.
Причем минувший тур для команды получился удачным. «Брюгге» дома устроил разгром «Мехелену» (3:0).
Коэффициенты матча Брюгге — Атлетико
Не обходится и без кадровых потерь. Например, в этом матче не примет участие хавбек Клинтон Мара.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Брюгге» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в двух турах группового этапа Лиги чемпионов бельгийцы набрали максимальные 6 очков.
«Атлетико»
«Матрасники» в двух матчах набрали только 3 очка. При этом в минувшем туре испанцы сенсационно уступили «Байеру» (2:0).
А вот в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» победил. На выезде была обыграна «Севилья» (0:2).
Правда, в Примере «матрасники» не особо блещут. Команда Диего Симеоне вряд ли потянет борьбу за чемпионство.
В этом поединке «Атлетико» наверняка постарается победить. Атака во главе с Альваро Моратой способна взломать оборонительные порядки бельгийцев.
Прогноз и ставка
На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Брюгге» — за 3.75.
«Брюгге» может банально не хватить класса.
«Атлетико» наверняка
Атака испанцев во главе с Моратой должна обеспечить им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.05.