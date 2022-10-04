«Бристоль Сити» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 21:45 мск. «Бристоль Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

После провального старта команда начала постепенно выравнивать курс. Сейчас у нее четыре победы, две ничьи и пять поражений.

В последних трех поединках «Бристоль Сити» потерпел неудачи в поединках с «Норвичем» (2:3) и «Бернли» (1:2) и КПР (1:2).

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В турнирной таблице Чемпионшипа хозяева занимают 13 место с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ.

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Кроме игр в чемпионате «Малиновки» сыграли два матча в Кубке лиги. Там они разгромили в гостях нынешнего соперника (4:1) и «Уикомб» (3:1).

«Ковентри»

Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В Чемпионшипе «Ковентри» не блещет результатами.

Последнее 24 место по итогам восьми туров — явный провал. При этом клуб набрал всего шесть пунктов, хотя до безопасной 21 позиции четыре очка.

До прошлого тура Чемпионшипа коллектив не знал побед восемь поединков кряду во всех турнирах при пяти поражениях.

Неудачная серия прервалась в последнем матче национального первенства, где гости обыграли дома «Мидлсбро» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Бристоль Сити» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.