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    Поднимется ли «Ковентри» с последнего места?

    «Бристоль Сити» — «Ковентри». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Чемпионшип, 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Ковентри»
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    «Бристоль Сити» идет в середине таблицы
    «Бристоль Сити» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 октября, начало — в 21:45 мск. «Бристоль Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Октября 2022 года
    Бристоль Сити
  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 21:45 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Ковентри
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    «Бристоль Сити»

    После провального старта команда начала постепенно выравнивать курс. Сейчас у нее четыре победы, две ничьи и пять поражений.

    В последних трех поединках «Бристоль Сити» потерпел неудачи в поединках с «Норвичем» (2:3) и «Бернли» (1:2) и КПР (1:2).

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Ковентри Сити

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    В турнирной таблице Чемпионшипа хозяева занимают 13 место с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ.

    Все прогнозы на футбол

    Кроме игр в чемпионате «Малиновки» сыграли два матча в Кубке лиги. Там они разгромили в гостях нынешнего соперника (4:1) и «Уикомб» (3:1).

    «Ковентри»

    Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. В Чемпионшипе «Ковентри» не блещет результатами.

    Последнее 24 место по итогам восьми туров — явный провал. При этом клуб набрал всего шесть пунктов, хотя до безопасной 21 позиции четыре очка.

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    • До прошлого тура Чемпионшипа коллектив не знал побед восемь поединков кряду во всех турнирах при пяти поражениях.

    Неудачная серия прервалась в последнем матче национального первенства, где гости обыграли дома «Мидлсбро» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Бристоль Сити» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.

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    «Бристоль Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ковентри» с последнего места?
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