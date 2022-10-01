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    Прервет ли «Сочи» безвыигрышную серию выездов в Оренбург?

    «Оренбург» — «Сочи». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат России, 1 октября 2022 года

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    «Сочи»
    В субботу, 1 октября, «Оренбург» примет «Сочи» в рамках 11 тура РПЛ. Матч на арене «Газовик» начнется в 14:00 мск. «Оренбург» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Октября 2022 года
    Оренбург
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    •  Оренбург 14:00 Сочи Сочи
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    «Оренбург»

    Подопечные Марцела Лички начали сентябрь с домашней победы над «Химками» (3:1) после чего на выезде были уничтожены «Зенитом» со счетом 0:8

    В Кубке России «газовики» на выезде уступили «Ростову» (1:3), после чего в РПЛ победили в гостях «Пари НН» — 2:0.

    Коэффициенты матча Оренбург — Сочи

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    В последнем матче в рамках Кубка оренбуржцы проигрывали «Динамо» до 80-й минуты со счетом 0:2, чтобы в итоге сравнять счет и победить по пенальти — 2:2 (4:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 12 очками после 10 туров и разницей мячей 14-26 «Оренбург» идет на 12-м месте. Владимир Сычевой забил 5 голов.

    «Сочи»

    В конце сентября в Кубке России «барсы» проиграли на выезде «Уралу» со счетом 0:2, а затем в РПЛ на выезде уступили «Краснодару» (1:2).

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    • После этого подопечные Александр Точилина на своем поле победили «Динамо» (2:1) в чемпионате и дома проиграли «Торпедо» (1:3) в матче Кубка.

    Перед международным перерывом «Сочи» в РПЛ на своем поле поделили очки с «Факелом» (1:1), а вернулись кубковым поражением от ЦСКА (1:2) в Москве.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 17 очками после 10 туров сочинский клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 17-16, Кристиан Нобоа забил 8 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Оренбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.55, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Сочи» — 2.05.

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    В последней встрече в матче Кубка России в 2020 году «Сочи» на выезде победил по пенальти — 1:1 (4:2). В пяти последних очных матчах кроме этого «Оренбург» трижды победил и лишь раз проиграл.

    В Оренбурге сочинцы в последних 5 матчах трижды проиграли и дважды сыграли вничью в основное время. Тем не менее, наш прогноз: «Сочи» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.63 и ТБ 2,5 за 1.72.

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    «Оренбург» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Сочи» безвыигрышную серию выездов в Оренбург?
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