В субботу, 1 октября, «Оренбург» примет «Сочи» в рамках 11 тура РПЛ. Матч на арене «Газовик» начнется в 14:00 мск. «Оренбург» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Подопечные Марцела Лички начали сентябрь с домашней победы над «Химками» (3:1) после чего на выезде были уничтожены «Зенитом» со счетом 0:8

В Кубке России «газовики» на выезде уступили «Ростову» (1:3), после чего в РПЛ победили в гостях «Пари НН» — 2:0.

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В последнем матче в рамках Кубка оренбуржцы проигрывали «Динамо» до 80-й минуты со счетом 0:2, чтобы в итоге сравнять счет и победить по пенальти — 2:2 (4:3).

Календарь и таблица РПЛ

С 12 очками после 10 туров и разницей мячей 14-26 «Оренбург» идет на 12-м месте. Владимир Сычевой забил 5 голов.

«Сочи»

В конце сентября в Кубке России «барсы» проиграли на выезде «Уралу» со счетом 0:2, а затем в РПЛ на выезде уступили «Краснодару» (1:2).

После этого подопечные Александр Точилина на своем поле победили «Динамо» (2:1) в чемпионате и дома проиграли «Торпедо» (1:3) в матче Кубка.

Перед международным перерывом «Сочи» в РПЛ на своем поле поделили очки с «Факелом» (1:1), а вернулись кубковым поражением от ЦСКА (1:2) в Москве.

Календарь и таблица РПЛ

С 17 очками после 10 туров сочинский клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Разница мячей 17-16, Кристиан Нобоа забил 8 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Оренбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.55, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Сочи» — 2.05.

В последней встрече в матче Кубка России в 2020 году «Сочи» на выезде победил по пенальти — 1:1 (4:2). В пяти последних очных матчах кроме этого «Оренбург» трижды победил и лишь раз проиграл.

В Оренбурге сочинцы в последних 5 матчах трижды проиграли и дважды сыграли вничью в основное время. Тем не менее, наш прогноз: «Сочи» не проиграет верховой матч .