БАТЭ сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 17:00 мск. БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Борисовский клуб провалил летний цикл. БАТЭ умудрилось скатиться на 4 строчку в турнирной таблице.

Правда, атака команды одна из лучших в чемпионате. Игроки БАТЭ настреляли 37 мячей: столько же у «Энергетика-БГУ» и «Ислочи».

Коэффициенты матча БАТЭ — Торпедо-БелАЗ 1X2Новым игрокам 1.624.055.30Фрибет$40

В минувшем туре команда добыла один пункт на выезде. БАТЭ не смог переиграть «Витебск» (1:1).

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БАТЭ относительно удачно играет с жодинцами. Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех паритетах.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» нынешний сезон проводит не столь ярко. Правда, из нижней части таблицы команда поднялась уже на 6 место.

И если за медали жодинцам побороться не судьба, то в пятерке оказаться вполне по силам. Правда, забивают торпедовцы маловато: 29 голов в 22 матчах.

В предыдущем туре «Торпедо-БелАЗ» добыло три очка. Дома жодинцы минимально переиграли могилевский «Днепр».

«Торпедо-БелАЗ» наверняка постарается разжиться очками. Да и серия из двух побед к ряду не может не мотивировать к новым свершениям.

Прогноз и ставка

На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Торпедо-БелАЗ» — за 5.70.

БАТЭ еще борется за золотые медали . «Торпедо-БелАЗ» традиционно неудачно играет с борисовцами.

БАТЭ наверняка начнет встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 2.10.