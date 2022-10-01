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    БАТЭ быстро расправится с жодинцами

    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Белоруссии, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»
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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 1 октября, начало — в 17:00 мск. БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 01 Октября 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 17:00 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •

    БАТЭ

    Борисовский клуб провалил летний цикл. БАТЭ умудрилось скатиться на 4 строчку в турнирной таблице.

    Правда, атака команды одна из лучших в чемпионате. Игроки БАТЭ настреляли 37 мячей: столько же у «Энергетика-БГУ» и «Ислочи».

    Коэффициенты матча БАТЭ — Торпедо-БелАЗ

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    В минувшем туре команда добыла один пункт на выезде. БАТЭ не смог переиграть «Витебск» (1:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    БАТЭ относительно удачно играет с жодинцами. Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех паритетах.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» нынешний сезон проводит не столь ярко. Правда, из нижней части таблицы команда поднялась уже на 6 место.

    И если за медали жодинцам побороться не судьба, то в пятерке оказаться вполне по силам. Правда, забивают торпедовцы маловато: 29 голов в 22 матчах.

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    • В предыдущем туре «Торпедо-БелАЗ» добыло три очка. Дома жодинцы минимально переиграли могилевский «Днепр».

    «Торпедо-БелАЗ» наверняка постарается разжиться очками. Да и серия из двух побед к ряду не может не мотивировать к новым свершениям.

    Прогноз и ставка

    На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Торпедо-БелАЗ» — за 5.70.

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    БАТЭ еще борется за золотые медали. «Торпедо-БелАЗ» традиционно неудачно играет с борисовцами.

    БАТЭ наверняка начнет встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ быстро расправится с жодинцами
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