БАТЭ
Борисовский клуб провалил летний цикл. БАТЭ умудрилось скатиться на 4 строчку в турнирной таблице.
Правда, атака команды одна из лучших в чемпионате. Игроки БАТЭ настреляли 37 мячей: столько же у «Энергетика-БГУ» и «Ислочи».
Коэффициенты матча БАТЭ — Торпедо-БелАЗ
В минувшем туре команда добыла один пункт на выезде. БАТЭ не смог переиграть «Витебск» (1:1).
БАТЭ относительно удачно играет с жодинцами. Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех паритетах.
«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» нынешний сезон проводит не столь ярко. Правда, из нижней части таблицы команда поднялась уже на 6 место.
И если за медали жодинцам побороться не судьба, то в пятерке оказаться вполне по силам. Правда, забивают торпедовцы маловато: 29 голов в 22 матчах.
В предыдущем туре «Торпедо-БелАЗ» добыло три очка. Дома жодинцы минимально переиграли могилевский «Днепр».
«Торпедо-БелАЗ» наверняка постарается разжиться очками. Да и серия из двух побед к ряду не может не мотивировать к новым свершениям.
Прогноз и ставка
На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Торпедо-БелАЗ» — за 5.70.
БАТЭ
БАТЭ наверняка начнет встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 2.10.