В 7 туре чемпионата Испании состоится очная встреча «Атлетика» и «Альмерии». Она пройдет в Бильбао 30 сентября. Начало в 22:00 мск. «Атлетик» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик» Бильбао

«Баски» набрали 13 очков за 6 туров чемпионата. На данный момент они занимают 4-е место в таблице с отставанием от лидера в 5 пунктов.

В нынешнем сезоне команда потерпела одно поражение, когда дома проиграла «Эспаньолу» со счетом 0:1. После «Атлетик» одержал две победы подряд.

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В последних турах хозяева разгромили «Эльче» 4:1 и победили «Райо Вальекано» со счетом 3:2.

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У «Атлетика» травмированы защитники Дани Вивиан и Юри Берчиче.

«Альмерия»

Гости проиграли в трех последних матчах чемпионата Испании с одинаковым результатом 0:1. Коллектив уступил «Вальядолиду», «Осасуне» и «Мальорке».

Свои 4 балла «Альмерия» набрала на старте сезона, когда победила дома «Севилью» 2:1 и сыграла вничью с «Эльче» 1:1.

В турнирной таблице «красно-белые» расположились на 16-й позиции с разницей голов -3 (4:7).

В списке травмированных Алехандро Посо, Гонсало Мелеро и Алехандро Пласа.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетика» с коэффициентом 1.40. Победа «Альмерии» оценена котировкой 8.00. На ничью выставлен коэффициент 5.00.

«Атлетик» показал хороший старт и надеется продолжить набор очков. Для него это хорошая возможность улучшить домашнюю статистику, которая слегка хромает.

«Баски» забивали больше двух голов в 3 из 4 матчей, «Альмерия» же ни разу не отметилась за три встречи. Рекомендуется поставить на победу «Атлетика» с форой -1.5 за 2.08.