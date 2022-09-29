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    «Коринтианс» обыграет «Атлетико Гойяненсе» с разгромным счетом?

    «Коринтианс» — «Атлетико Гойяненсе». Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат Бразилии 29 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Атлетико Гойяненсе»
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    «Коринтианс» выиграл лишь один из семи предыдущих матчей в чемпионате
    «Коринтианс» сыграет на своем поле с «Атлетико Гойяненсе» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 01:00 мск. «Коринтианс» — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» занимает пятое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 44 очка.

    «Коринтианс» выиграл лишь один из семи предыдущих матчей в чемпионате.

    В сентябре клуб из Сан-Паулу сыграл вничью с «Интернасьоналом» и «Сан-Паулу» и потерпел поражение от «Атлетико Минейро».

    При этом вот что важно: команда Витора Перейры проиграла лишь один из десяти предыдущих матчей на своем поле. И на этом отрезке она лишь в одном случае пропустила больше одного мяча.

    «Атлетико Гойяненсе»

    «Атлетико Гойяненсе» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в 27-ми матчах 22 очка.

    Похоже, все медленно, но уверенно идет к тому, что следующий сезон клуб из Гоянии начнет во втором дивизионе.

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    Серия поражений «Атлетико Гойяненсе» в чемпионате составляет уже четыре матча. Интересно, что в каждом случае команда

    И еще один важный факт: «Атлетико Гойяненсе» проиграл пять из семи предыдущих матчей на своем поле.

    Прогноз и ставка

    На «Коринтианс» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Атлетико Гойяненсе» — за 6.50.

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    Ранее в этом году «Кортинтианс» успел обыграть «Атлетико Гойяненсе» и в чемпионате, и в Кубке Бразилии. И предстоящий матч вряд ли станет исключением — такое впечатление, что гости уже и сами не верят, что смогут остаться в элитном дивизионе.

    Ставка — победа «Коринтианс» с форой (-1,0) за 2.01.

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    «Коринтианс» — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. «Коринтианс» обыграет «Атлетико Гойяненсе» с разгромным счетом?
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