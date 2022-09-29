«Коринтианс» сыграет на своем поле с «Атлетико Гойяненсе» в рамках 28-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 01:00 мск. «Коринтианс» — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

«Коринтианс» занимает пятое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 44 очка.

«Коринтианс» выиграл лишь один из семи предыдущих матчей в чемпионате.

В сентябре клуб из Сан-Паулу сыграл вничью с «Интернасьоналом» и «Сан-Паулу» и потерпел поражение от «Атлетико Минейро».

При этом вот что важно: команда Витора Перейры проиграла лишь один из десяти предыдущих матчей на своем поле. И на этом отрезке она лишь в одном случае пропустила больше одного мяча.

«Атлетико Гойяненсе»

«Атлетико Гойяненсе» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в 27-ми матчах 22 очка.

Похоже, все медленно, но уверенно идет к тому, что следующий сезон клуб из Гоянии начнет во втором дивизионе.

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Серия поражений «Атлетико Гойяненсе» в чемпионате составляет уже четыре матча. Интересно, что в каждом случае команда

И еще один важный факт: «Атлетико Гойяненсе» проиграл пять из семи предыдущих матчей на своем поле.

Прогноз и ставка

На «Коринтианс» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Атлетико Гойяненсе» — за 6.50.

Ранее в этом году «Кортинтианс» успел обыграть «Атлетико Гойяненсе» и в чемпионате, и в Кубке Бразилии. И предстоящий матч вряд ли станет исключением — такое впечатление, что гости уже и сами не верят, что смогут остаться в элитном дивизионе.

Ставка — победа «Коринтианс» с форой (-1,0) за 2.01.