«Оренбург»
По итогам двух сыгранных туров «Оренбург» осел на дне таблицы своего квартета. Команда не набрала ни одного очка.
Причем «газовики» обороняются крайне слабо. 6 пропущенных мячей в двух матчах Кубка можно присовокупить еще к 26 в чемпионате.
Минувший тур чемпионата «Оренбург» записал себе в актив. На выезде команда переиграла «Пари НН» (0:2).
С динамовцами команда традиционно играет удачно. Из пяти последних поединков «Оренбург» выиграл трижды при двух коллизиях.
«Динамо»
Динамовцы не блещут стабильностью. Вот и в Кубке России команда Славиши Йокановича не блещет: три очка в двух турах.
При этом «Динамо» имеет проблемы с реализацией. Даже опытный Федор Смолов отличился лишь четырьмя голами в чемпионате.
В предыдущем туре «Динамо» вновь разочаровало. Дома команда по всем статьям уступила лидеру «Зениту» (0:2).
Нет сомнений, что и в Кубке команда постарается пройти как можно дальше. Напомним, в последнем розыгрыше москвичи лишь в финале уступили «Спартаку» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Оренбурга» — за 3.42.
«Оренбург»
«Динамо» намеревается поправить дела в Кубке.
«Динамо» смотрится сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с коэффициентом 2.17.