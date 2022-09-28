«Оренбург» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 17:30 мск. «Оренбург» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

По итогам двух сыгранных туров «Оренбург» осел на дне таблицы своего квартета. Команда не набрала ни одного очка.

Причем «газовики» обороняются крайне слабо. 6 пропущенных мячей в двух матчах Кубка можно присовокупить еще к 26 в чемпионате.

Минувший тур чемпионата «Оренбург» записал себе в актив. На выезде команда переиграла «Пари НН» (0:2).

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С динамовцами команда традиционно играет удачно. Из пяти последних поединков «Оренбург» выиграл трижды при двух коллизиях.

«Динамо»

Динамовцы не блещут стабильностью. Вот и в Кубке России команда Славиши Йокановича не блещет: три очка в двух турах.

При этом «Динамо» имеет проблемы с реализацией. Даже опытный Федор Смолов отличился лишь четырьмя голами в чемпионате.

В предыдущем туре «Динамо» вновь разочаровало. Дома команда по всем статьям уступила лидеру «Зениту» (0:2).

Нет сомнений, что и в Кубке команда постарается пройти как можно дальше. Напомним, в последнем розыгрыше москвичи лишь в финале уступили «Спартаку» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Оренбурга» — за 3.42.

«Оренбург» имеет серьезные проблемы в обороне .

«Динамо» намеревается поправить дела в Кубке.

«Динамо» смотрится сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с коэффициентом 2.17.