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    «Динамо» не оставит шансов «Оренбургу»

    «Оренбург» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Кубок России, 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Динамо»
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    Федор Смолов
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 17:30 мск. «Оренбург» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 28 Сентября 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Оренбург»

    По итогам двух сыгранных туров «Оренбург» осел на дне таблицы своего квартета. Команда не набрала ни одного очка.

    Причем «газовики» обороняются крайне слабо. 6 пропущенных мячей в двух матчах Кубка можно присовокупить еще к 26 в чемпионате.

    Минувший тур чемпионата «Оренбург» записал себе в актив. На выезде команда переиграла «Пари НН» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    С динамовцами команда традиционно играет удачно. Из пяти последних поединков «Оренбург» выиграл трижды при двух коллизиях.

    «Динамо»

    Динамовцы не блещут стабильностью. Вот и в Кубке России команда Славиши Йокановича не блещет: три очка в двух турах.

    При этом «Динамо» имеет проблемы с реализацией. Даже опытный Федор Смолов отличился лишь четырьмя голами в чемпионате.

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    • В предыдущем туре «Динамо» вновь разочаровало. Дома команда по всем статьям уступила лидеру «Зениту» (0:2).

    Нет сомнений, что и в Кубке команда постарается пройти как можно дальше. Напомним, в последнем розыгрыше москвичи лишь в финале уступили «Спартаку» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают взять за 3.58, а победу «Оренбурга» — за 3.42.

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    «Оренбург» имеет серьезные проблемы в обороне.

    «Динамо» намеревается поправить дела в Кубке.

    «Динамо» смотрится сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с коэффициентом 2.17.

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    «Оренбург» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» не оставит шансов «Оренбургу»
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