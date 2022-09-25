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    Как завершит групповой этап Лиги наций Турция?

    Фарерские острова — Турция. Прогноз (к. 2.30) и ставки на Лигу наций 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фарерские острова — Турция
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    Турция уже вышла в дивизион B
    Cборная Фарерских островов сыграет на своем поле против команды Турции в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 21:45 мск. Фарерские острова — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 25 Сентября 2022 года
    Фарерские острова
  • Лига наций УЕФА. C1
    •  Фарерские острова 21:45 Турция Турция
  • Анкара
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    Фарерские острова

    Хозяева смогли набрать высоту в последних трех турах. Они взяли 5 пунктов и занимают 3-е место в таблице, которое уже не отдадут.

    Кроме победы над Литвой у сборной Фарерских островов была результативная ничья с Люксембургом. Счет в матче составил 2:2. Последний раз столько голов забивалось в матче с Турцией, которые островитяне проиграли со счетом 0:4.

    Коэффициенты матча Фарерские острова — Турция

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    Еще одну неудачу Фареры потерпели в домашней игре с Люксембургом. Они проиграли с минимальным результатом 0:1. А в прошлом туре сыграли на выезде вничью с Литвой — 1:1.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Сейчас Фареры идут на самой длинной беспроигрышной серии с марта 2021 года. Последний раз команда побеждала в сентябре прошлого года.

    Турция

    «Лунные звезды» показали прекрасный старт в Лиге Наций и собрали максимальное количество очков после 4-х сыгранных матчей — 12.

    Сыграв вничью с Люксембургом (3:3) в прошлом туре, Турция таким образом досрочно заняла первое место в группе С и вышла в дивизион B.

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    • В первых двух турах «лунные звезды» разгромили таких соперников как Фарерские острова на своем поле со счетом 4:0, а в следующей встрече турки еще больше поиздевались над Литвой обыграв их со счетом 0:6 на выезде.

    В каждом из пяти матчей в групповом раунде турки забивали минимум два мяча, и только в одном поединке пропустили.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 8,75, тогда как ничья — в 4,58.

    Наши прогноз и ставка — Турция выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

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    Фарерские острова — Турция: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Как завершит групповой этап Лиги наций Турция?
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