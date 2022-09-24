ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеКороль голый: Симеоне и «Атлетико» в кризисе Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения Массимилиано Аллегри «Пошел вон!». «Ювентусу» надо срочно избавиться от Аллегри, но проблема не только в тренере
  • 23:52
    • Польша уступила Нидерландам в Лиге наций, Бельгия обыграла Уэльс
  • 23:42
    • Франция победила Австрию в Лиге наций, Хорватия справилась с Данией
  • 00:57
    • В матче с Киргизией Россия выступит с гимном и флагом
  • 23:50
    • Турция сыграла вничью с Люксембургом в Лиге наций
  • 21:40
    • СКА обыграл «Куньлунь», одержав девятую победу подряд
  • 21:33
    • Минское «Динамо» победило ЦСКА
  • 18:54
    • Казахстан обыграл Белоруссию в Лиге наций и гарантировал себе выход в Лигу В
    Все новости спорта

    Ивуарийцы начнут без увертюр

    Кот-д’Ивуар — Того. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, товарищеский матч, 24 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара
    Прогноз и ставки на Кот-д’Ивуар — Того
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьен Алле
    Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле с Того в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. Кот-д’Ивуар — Того: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Сентября 2022 года
    Кот-д Ивуар
  • Кубок Африки-2021. 1/8 финала
    •  Кот-д Ивуар 18:15 Того Того
  • Ломе
    •

    Кот-д’Ивуар

    Эта сборная традиционно сильна. Состав ивуарийцев щедро начинен квалифицированными исполнителями.

    Вот и квалификацию на чемпионат африканских наций Кот-д’Ивуар прошел успешно. Правда, Буркина-Фасо была обыграна лишь в серии пенальти.

    В составе команды стоит отметить Себастьена Алле. Этот форвард обладает высокой результативностью.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Против Того ивуарийцы традиционно играют относительно удачно. Из пяти последних матчей Кот-д’Ивуар выиграл один раз при четырех паритетах.

    Того

    Эта команда способна дать бой априори более сильным оппонентам. Тоголезцы за здорово живешь не сдаются никому.

    Правда, сборная Того не смогла пройти квалификацию на чемпионат африканских наций. По сумме двух встреч она уступила Нигеру (1:0, 1:3).

  • Продлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами
  • Лучшие футболисты, которые могут покинуть свои клубы в качестве свободных агентов в конце сезона 2022/23
  • 21/09/2022

    • В общем, стабильность — далеко не союзник тоголезцев. Да и вообще, команда в последнее время редко побеждает.

    До победы в первой матче с Нигером, тоголезцы не выигрывали с марта. Тогда команда сумела переиграть сборную Сьерра-Леоне (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Кот-д’Ивуара в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают взять за 4.12, а победу Того — за 7.10.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Звездная атака ивуарийцев должна быстро проявить себя.

    Сборная Того не столь стабильна в плане результатов.

    Сборная Кот-д’Ивуара имеет в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа Кот-д’Ивуара в 1 тайме с коэффициентом 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Сун — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Кудерметова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Самсонова — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Камерун — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Египет — Нигер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Южная Корея — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Япония — США
  • Футбол
  • Сегодня в 15:25
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Словакия U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Иран — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Грузия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Дания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кот-д’Ивуар — Того: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Ивуарийцы начнут без увертюр
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры