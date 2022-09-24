Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле с Того в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. Кот-д’Ивуар — Того: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кот-д’Ивуар

Эта сборная традиционно сильна. Состав ивуарийцев щедро начинен квалифицированными исполнителями.

Вот и квалификацию на чемпионат африканских наций Кот-д’Ивуар прошел успешно. Правда, Буркина-Фасо была обыграна лишь в серии пенальти.

В составе команды стоит отметить Себастьена Алле. Этот форвард обладает высокой результативностью.

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Против Того ивуарийцы традиционно играют относительно удачно. Из пяти последних матчей Кот-д’Ивуар выиграл один раз при четырех паритетах.

Того

Эта команда способна дать бой априори более сильным оппонентам. Тоголезцы за здорово живешь не сдаются никому.

Правда, сборная Того не смогла пройти квалификацию на чемпионат африканских наций. По сумме двух встреч она уступила Нигеру (1:0, 1:3).

В общем, стабильность — далеко не союзник тоголезцев. Да и вообще, команда в последнее время редко побеждает.

До победы в первой матче с Нигером, тоголезцы не выигрывали с марта. Тогда команда сумела переиграть сборную Сьерра-Леоне (3:0).

Прогноз и ставка

На победу Кот-д’Ивуара в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают взять за 4.12, а победу Того — за 7.10.

Звездная атака ивуарийцев должна быстро проявить себя .

Сборная Того не столь стабильна в плане результатов.

Сборная Кот-д’Ивуара имеет в своем распоряжении блестящих атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа Кот-д’Ивуара в 1 тайме с коэффициентом 2.01.