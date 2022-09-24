Боливия
Эта сборная традиционно сильна лишь в родных стенах. Выездные поединки для боливийцев всегда что-то сродни кошмару.
Вот и квалификацию на чемпионат мира Боливия провалила. Команда завершила ее на 9 месте из 10 команд.
Причем в 18 матчах сборная Боливии пропустила 42 мяча. Эта самый ужасный показатель в южноамериканской зоне.
Против Сенегала Боливия играла лишь однажды. То самое свидание 20-летней давности завершилось для команды поражением (2:1).
Сенегал
Эта сборная отличается своей монолитностью. Что говорить, если центр обороны цементирует один из сильнейших защитников мира Калиду Кулибали?!
Правда, сборная Сенегала не смогла пройти квалификацию на чемпионат африканских наций. В серии послематчевых пенальти она уступила Гвинее.
Так что мотивации команде будет не занимать. Нужно же исправиться за последнюю неудачу?!
В этом поединке сенегальцы наверняка будут действовать первым номером. Да и по игре команда выглядит сильнее Боливии.
Прогноз и ставка
На победу Сенегала в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу Боливии — за 6.50.
Вне родной арены
Сборная Сенегала наверняка будут активно атаковать.
Сенегальцы смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала в 1 тайме с коэффициентом 2.10.