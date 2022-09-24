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    Сенегал быстро расправится с боливийцами

    Боливия — Сенегал. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Боливия — Сенегал
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    Калиду Кулибали
    Боливия сыграет на своем поле с Сенегалом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 20:00 мск. Боливия — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Сентября 2022 года
    Боливия
  • Сукре
    •  Боливия 19:30 Сенегал Сенегал
  • Дакар
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    Боливия

    Эта сборная традиционно сильна лишь в родных стенах. Выездные поединки для боливийцев всегда что-то сродни кошмару.

    Вот и квалификацию на чемпионат мира Боливия провалила. Команда завершила ее на 9 месте из 10 команд.

    Причем в 18 матчах сборная Боливии пропустила 42 мяча. Эта самый ужасный показатель в южноамериканской зоне.

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    Против Сенегала Боливия играла лишь однажды. То самое свидание 20-летней давности завершилось для команды поражением (2:1).

    Сенегал

    Эта сборная отличается своей монолитностью. Что говорить, если центр обороны цементирует один из сильнейших защитников мира Калиду Кулибали?!

    Правда, сборная Сенегала не смогла пройти квалификацию на чемпионат африканских наций. В серии послематчевых пенальти она уступила Гвинее.

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    • Так что мотивации команде будет не занимать. Нужно же исправиться за последнюю неудачу?!

    В этом поединке сенегальцы наверняка будут действовать первым номером. Да и по игре команда выглядит сильнее Боливии.

    Прогноз и ставка

    На победу Сенегала в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу Боливии — за 6.50.

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    Вне родной арены боливийцы выступают неудачно.

    Сборная Сенегала наверняка будут активно атаковать.

    Сенегальцы смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    Боливия — Сенегал: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Сенегал быстро расправится с боливийцами
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