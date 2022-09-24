Боливия сыграет на своем поле с Сенегалом в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 20:00 мск. Боливия — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Эта сборная традиционно сильна лишь в родных стенах. Выездные поединки для боливийцев всегда что-то сродни кошмару.

Вот и квалификацию на чемпионат мира Боливия провалила. Команда завершила ее на 9 месте из 10 команд.

Причем в 18 матчах сборная Боливии пропустила 42 мяча. Эта самый ужасный показатель в южноамериканской зоне.

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Против Сенегала Боливия играла лишь однажды. То самое свидание 20-летней давности завершилось для команды поражением (2:1).

Сенегал

Эта сборная отличается своей монолитностью. Что говорить, если центр обороны цементирует один из сильнейших защитников мира Калиду Кулибали?!

Правда, сборная Сенегала не смогла пройти квалификацию на чемпионат африканских наций. В серии послематчевых пенальти она уступила Гвинее.

Так что мотивации команде будет не занимать. Нужно же исправиться за последнюю неудачу?!

В этом поединке сенегальцы наверняка будут действовать первым номером. Да и по игре команда выглядит сильнее Боливии.

Прогноз и ставка

На победу Сенегала в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу Боливии — за 6.50.

Вне родной арены боливийцы выступают неудачно .

Сборная Сенегала наверняка будут активно атаковать.

Сенегальцы смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала в 1 тайме с коэффициентом 2.10.