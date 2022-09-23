23 сентября в Жилине сборная Словакии до 21 года примет сверстников из Украины в первом матче плей-офф за выход в финальную часть молодежного Евро-2023. Встреча начнется в 19:00 по мск. Словакия U21 — Украина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия U21

За годы своего существования молодежная сборная Словакии два раза добиралась до финальных частей и раз даже стала четвертой, но случилось это событие в далеком 2000 году.

В данной отборочной компании «сине-белые» на прямую путевку не претендовали, отдав первенство испанским сверстникам, от которых отстали аж на девять пунктов.

Словаки за всю турнирную дистанцию добились пяти выигрышей и три раза они уходили с поля поверженными, дважды уступив Испании и один раз одногодкам из Северной Ирландии.

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В своей последней официальной проведенной игре Словакия на выезде разобралась с Мальтой, выиграв 3:1, после этого она в товарняка одолела Румынию со счетом 4:3.

Украина U21

Молодежная сборная Украины также дважды выходила в финальные части ЧЕ и один раз даже стала вице-чемпионом — в 2006 году.

В этой квалификационной компании «желто-синие» проиграли борьбу за первое место сверстникам из Франции, отстав от них на три очка, а вот ближайшего преследователя они обошли значительно.

Украинцы за десять проведенных встреч отбора проиграли только на выезде французам 0:5, еще два поединка они завершили мировыми исходами и семь раз добывали виктории.

Сейчас у Украины 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две ничьи и пять выигрышей. Один из них в последнем проведенном поединке — в гостях над Арменией со счетом 2:0.

Между собой в данной возрастной категории эти сборные встречались трижды. Два матча победителя не выявили и раз сильнее оказались словаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Словакии U21 предлагают — 2.55.

На викторию Украины U21 дают — 2.85, ничья оценена — в 3.25.

Скорее всего, в первом поединке эти команды не будут форсировать события и внимательно сыграют у своих ворот, что и выльется в результативность этого поединка.