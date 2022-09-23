Марокко на своем поле сыграет против сборной Чили в рамках товарищеского матча. Поединок пройдет 23 сентября, начало — 22:00 (мск). Марокко — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марокко

Сборная Марокко является второй африканской сборной в истории, которой удалось пробиться на чемпионат мира, и первой сборной с «чёрного» континента, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира.

В Квалификации на Кубок Африканских Наций «львы» успешно стартовали и смогли набрать 6 очков после двух матчей и возглавили турнирную таблицу группы К.

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Сначала сборная Марокко на своем поле обыграла Южную Африку со счетом 2:1, а после этого уже в выездном матче «львы» так же смогли одолеть такого соперника как Либерия обыграв их со счетом 0:2.

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После этого Марокко провел два товарищеских поединка. В первой встрече «львы» не определили сильнейшего с Катаром, дважды обменявшись голами и разойдясь ничьей — 2:2, а после разгромили сборную Ямайки со счетом 0:3.

Чили

Эта сборная по состоянию на 21 октября 2021 года в рейтинге ФИФА занимает 21-е место. Дважды победительница Кубка Америки: первую победу одержала в 2015 году над Аргентиной в серии пенальти, вторую победу одержала в 2016 году опять же над Аргентиной в серии пенальти.

В квалификации на Чемпионат Мира — 2022 чилийцы заняли 7-е место в турнирной таблице набрав 19 очков после 18-ти матчей. Команда забила соперникам 19 голов, а в свои ворота пропустила — 26.

После этого сборная Чили провела один товарищески поединок против Южной Кореи, в котором проиграла на чужом поле со счетом 0:2. Но стоит заметить, что в этом матче Чили почти весь второй там играли в меньшинстве.

Сборная Чили не может одержать победу в последних 5-ти поединках подряд во всех турнирах и проиграв всем своим соперникам.

Прогноз и ставка

На победу Марокко в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают взять за 3.13, а победу Чили — за 2.75.

Прогноз — Сборная Чили уже давно не показывает вообще никаких результатов и проигрывает всем, кто попадается на их пути. Чего не скажешь про уверенную сборную Марокко, которая находится в хорошей форме и сможет одержать очередную победу в свой актив.

Ставка - Победа Марокко за 2.59.