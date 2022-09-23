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    Сборная Марокко выйдет победителем этого матча

    Марокко — Чили. Прогноз, ставка (к. 2.59) на футбол, товарищеский матч, 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Чили
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    Фрагмент матча
    Марокко на своем поле сыграет против сборной Чили в рамках товарищеского матча. Поединок пройдет 23 сентября, начало — 22:00 (мск). Марокко — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Сентября 2022 года
    Марокко
  • Рабат
    •  Марокко 22:00 Чили Чили
  • Сантьяго
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    Марокко

    Сборная Марокко является второй африканской сборной в истории, которой удалось пробиться на чемпионат мира, и первой сборной с «чёрного» континента, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира.

    В Квалификации на Кубок Африканских Наций «львы» успешно стартовали и смогли набрать 6 очков после двух матчей и возглавили турнирную таблицу группы К.

    Коэффициенты матча Марокко — Чили

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    Сначала сборная Марокко на своем поле обыграла Южную Африку со счетом 2:1, а после этого уже в выездном матче «львы» так же смогли одолеть такого соперника как Либерия обыграв их со счетом 0:2.

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    После этого Марокко провел два товарищеских поединка. В первой встрече «львы» не определили сильнейшего с Катаром, дважды обменявшись голами и разойдясь ничьей — 2:2, а после разгромили сборную Ямайки со счетом 0:3.

    Чили

    Эта сборная по состоянию на 21 октября 2021 года в рейтинге ФИФА занимает 21-е место. Дважды победительница Кубка Америки: первую победу одержала в 2015 году над Аргентиной в серии пенальти, вторую победу одержала в 2016 году опять же над Аргентиной в серии пенальти.

    В квалификации на Чемпионат Мира — 2022 чилийцы заняли 7-е место в турнирной таблице набрав 19 очков после 18-ти матчей. Команда забила соперникам 19 голов, а в свои ворота пропустила — 26.

    После этого сборная Чили провела один товарищески поединок против Южной Кореи, в котором проиграла на чужом поле со счетом 0:2. Но стоит заметить, что в этом матче Чили почти весь второй там играли в меньшинстве.

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    • Сборная Чили не может одержать победу в последних 5-ти поединках подряд во всех турнирах и проиграв всем своим соперникам.

    Прогноз и ставка

    На победу Марокко в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают взять за 3.13, а победу Чили — за 2.75.

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    Прогноз — Сборная Чили уже давно не показывает вообще никаких результатов и проигрывает всем, кто попадается на их пути. Чего не скажешь про уверенную сборную Марокко, которая находится в хорошей форме и сможет одержать очередную победу в свой актив.

    Ставка - Победа Марокко за 2.59.

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    Марокко — Чили: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Сборная Марокко выйдет победителем этого матча
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