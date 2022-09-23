Ирландия U21
Эта сборная никогда не играла в финальной стадии чемпионата Европы для молодёжных команд. Более того, в последних двух отборочных циклах показала худшие результаты в своей истории, заняв в обеих группах последнее место при всего одной выигранной игре и не менее половины проигранных встреч.
А в нынешнем розыгрыше молодежка Ирландии смогла занять 2-е место в группе F набрав 19 очков после 10-ти сыгранных матчей. Команда забила соперникам 16 голов, а в свои ворота пропустила — 19.
Из последних 5-ти матчей сборная Ирландии проиграла лишь в одном поединке против чемпиона своей группы — молодежки Италии, проиграв им со счетом 4:1. А до этого команда выиграла в 4-х матчах подряд.
В четырех очных встречах между нынешними соперниками ирландцы смогли выиграть один раз, проиграли дважды и один раз команды сыграли вничью.
Израиль U21
Участвовала только один раз на чемпионате Европы в 2007 году. На пути в финальную часть в стыковом раунде израильтяне сенсационно обыграли французов и вышли в финальный раунд, но заняли в группе последнее место, не забив ни одного мяча и проиграв все матчи.
В нынешнем розыгрыше молодежка Израиля заняла второе место в группе В набрав 19 очков после 10-ти сыгранных матчей. Эта команда забила соперникам 19 голов, а в свои ворота пропустила — 10.
Израильтяне в последних матчах квалификации потеряли много очков дважды проиграв сверстникам из Германии со счетом 0:1, а так же молодежке Латвии с таким же счетом — 1:0.
Так же молодежка Израиля не определила сильнейшего с Польшей, дважды обменявшись голами и разойдясь ничьей со счетом 2:2. И выиграли израильтяне лишь в одном матче против самого слабого соперника Сан-Марино, переиграв их со счетом 2:0.
Прогноз и ставка
На победу Ирландии в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу Израиля — за 3.08.
Прогноз - Молодежка Ирландии редко проигрывает в последнее время, а особенно хорошие результаты показывает на своем поле. Израиль, наоборот, терял очки даже со слабыми соперниками, поэтому ирландцы смогут одержать победу в первом матче между оппонентами.
Ставка - Ирландия победа за 2.22.