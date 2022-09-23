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    Молодежка Ирландии победит на своем поле

    Ирландия U-21 — Израиль U21. Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Евро — 2023, 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия U-21 — Израиль U21
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    Молодежка Ирландии на своем поле сыграет со сверстниками из Израиля в рамках квалификации на Евро — 2023, матч состоится 23 сентября, начало — 21:00 (мск). Ирландия U-21 — Израиль U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ирландия U21

    Эта сборная никогда не играла в финальной стадии чемпионата Европы для молодёжных команд. Более того, в последних двух отборочных циклах показала худшие результаты в своей истории, заняв в обеих группах последнее место при всего одной выигранной игре и не менее половины проигранных встреч.

    А в нынешнем розыгрыше молодежка Ирландии смогла занять 2-е место в группе F набрав 19 очков после 10-ти сыгранных матчей. Команда забила соперникам 16 голов, а в свои ворота пропустила — 19.

    Из последних 5-ти матчей сборная Ирландии проиграла лишь в одном поединке против чемпиона своей группы — молодежки Италии, проиграв им со счетом 4:1. А до этого команда выиграла в 4-х матчах подряд.

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    В четырех очных встречах между нынешними соперниками ирландцы смогли выиграть один раз, проиграли дважды и один раз команды сыграли вничью.

    Израиль U21

    Участвовала только один раз на чемпионате Европы в 2007 году. На пути в финальную часть в стыковом раунде израильтяне сенсационно обыграли французов и вышли в финальный раунд, но заняли в группе последнее место, не забив ни одного мяча и проиграв все матчи.

    В нынешнем розыгрыше молодежка Израиля заняла второе место в группе В набрав 19 очков после 10-ти сыгранных матчей. Эта команда забила соперникам 19 голов, а в свои ворота пропустила — 10.

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    • Израильтяне в последних матчах квалификации потеряли много очков дважды проиграв сверстникам из Германии со счетом 0:1, а так же молодежке Латвии с таким же счетом — 1:0.

    Так же молодежка Израиля не определила сильнейшего с Польшей, дважды обменявшись голами и разойдясь ничьей со счетом 2:2. И выиграли израильтяне лишь в одном матче против самого слабого соперника Сан-Марино, переиграв их со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    На победу Ирландии в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу Израиля — за 3.08.

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    Прогноз - Молодежка Ирландии редко проигрывает в последнее время, а особенно хорошие результаты показывает на своем поле. Израиль, наоборот, терял очки даже со слабыми соперниками, поэтому ирландцы смогут одержать победу в первом матче между оппонентами.

    Ставка - Ирландия победа за 2.22.

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    Ирландия U-21 — Израиль U21: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Молодежка Ирландии победит на своем поле
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