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    Египет покончит с неудачами

    Египет — Нигер. Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Египет — Нигер
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    Египет проиграл два последних матча
    Сборная Египта сыграет против команды Нигера в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 23 сентября. Египет — Нигер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Сентября 2022 года
    Египет
  • Каир
    •  Египет 13:00 Нигер Нигер
  • Ниамей
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    Египет

    Сборная Египта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, в 3 раунде отбора которого она уступила Сенегалу (0:1).

    По злой иронии судьбы, именно этому сопернику «Фараоны» уступили по пенальти в финале Кубка африканских наций.

    После неудачи в квалификации на мундиаль команда провели три матча, в которых победила лишь раз — у Гвинеи в отборе на Кубок наций.

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    В двух последних поединках коллектив потерпел поражения с общим результатом 1:6 — от Эфиопии в Кубке африканских наций и Кореи в товарищеской встрече.

    Нигер

    Сборная Нигера также не сумела пробиться на чемпионат мира 2022 в Катаре, прекратив борьбу по итогам второго раунда отбора.

    После этого коллектив не знал побед пять матчей во всех турнирах, включая и товарищеские встречи.

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    • При двух поражениях команда трижды сыграла вничью по ходу этой серии поединков.

    Только в прошлой своей игре Нигер одержал победу после данной череды матчей, обыграв на своем поле Того (3:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,46.

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    Успех гостей оценивается в 8,53, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — Египет выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 3,32.

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    Египет — Нигер: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Египет покончит с неудачами
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