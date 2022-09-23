Египет
Сборная Египта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, в 3 раунде отбора которого она уступила Сенегалу (0:1).
По злой иронии судьбы, именно этому сопернику «Фараоны» уступили по пенальти в финале Кубка африканских наций.
После неудачи в квалификации на мундиаль команда провели три матча, в которых победила лишь раз — у Гвинеи в отборе на Кубок наций.
В двух последних поединках коллектив потерпел поражения с общим результатом 1:6 — от Эфиопии в Кубке африканских наций и Кореи в товарищеской встрече.
Нигер
Сборная Нигера также не сумела пробиться на чемпионат мира 2022 в Катаре, прекратив борьбу по итогам второго раунда отбора.
После этого коллектив не знал побед пять матчей во всех турнирах, включая и товарищеские встречи.
При двух поражениях команда трижды сыграла вничью по ходу этой серии поединков.
Только в прошлой своей игре Нигер одержал победу после данной череды матчей, обыграв на своем поле Того (3:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,46.
Успех гостей оценивается в 8,53, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — Египет выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 3,32.