Сборная Египта сыграет против команды Нигера в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 23 сентября. Египет — Нигер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Египет

Сборная Египта не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, в 3 раунде отбора которого она уступила Сенегалу (0:1).

По злой иронии судьбы, именно этому сопернику «Фараоны» уступили по пенальти в финале Кубка африканских наций.

После неудачи в квалификации на мундиаль команда провели три матча, в которых победила лишь раз — у Гвинеи в отборе на Кубок наций.

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В двух последних поединках коллектив потерпел поражения с общим результатом 1:6 — от Эфиопии в Кубке африканских наций и Кореи в товарищеской встрече.

Нигер

Сборная Нигера также не сумела пробиться на чемпионат мира 2022 в Катаре, прекратив борьбу по итогам второго раунда отбора.

После этого коллектив не знал побед пять матчей во всех турнирах, включая и товарищеские встречи.

При двух поражениях команда трижды сыграла вничью по ходу этой серии поединков.

Только в прошлой своей игре Нигер одержал победу после данной череды матчей, обыграв на своем поле Того (3:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,46.

Успех гостей оценивается в 8,53, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — Египет выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 3,32.