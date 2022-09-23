Канада сыграет на своем поле с Катаром в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 20:00 мск. Канада — Катар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Канадцы ныне сильны как никогда. С 1986 года Канада не попадала на мировые форумы, и вот это случилось.

Вот только в Лиге наций КОНКАКАФ команда проявляет себя не лучшим образом. В двух турах набрано всего 3 очка.

В последнем своем поединке канадцы уступили. Гондурас оказался сильнее со счетом 2:1.

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В составе канадцев выделяется 39-летний Атиба Хатчинсон. Опытный универсал по-прежнему полезен команде.

Катар

Катар давно проводит только товарищеские поединки. Правда, делает это команда с разной успешностью.

Катарцы не столь успешно играют с сильными оппонентами. Например, Ямайку команде обыграть не удалось (1:1).

В составе команды нет звезд. Катар силен крепким коллективом, способным удивить в отдельных матчах.

Вот и в этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. Есть прекрасный шанс проявить себя на фоне сильного соперника.

Прогноз и ставка

На победу Канады в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.65, а победу Катара — за 9.82.

Канадцы неплохо выглядят в плане реализации.

Сборная Катара не столь стабильна .

Хозяева имеют в своем распоряжении сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Фора Канады -1.5 с коэффициентом 2.18.