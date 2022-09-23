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    Канадцы не заметят Катар

    Канада — Катар. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, товарищеский матч, 23 сентября 2022 года

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    Атиба Хатчинсон
    Канада сыграет на своем поле с Катаром в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 20:00 мск. Канада — Катар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Сентября 2022 года
    Катар
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    •  Катар 20:00 Канада Канада
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    Канада

    Канадцы ныне сильны как никогда. С 1986 года Канада не попадала на мировые форумы, и вот это случилось.

    Вот только в Лиге наций КОНКАКАФ команда проявляет себя не лучшим образом. В двух турах набрано всего 3 очка.

    В последнем своем поединке канадцы уступили. Гондурас оказался сильнее со счетом 2:1.

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    В составе канадцев выделяется 39-летний Атиба Хатчинсон. Опытный универсал по-прежнему полезен команде.

    Катар

    Катар давно проводит только товарищеские поединки. Правда, делает это команда с разной успешностью.

    Катарцы не столь успешно играют с сильными оппонентами. Например, Ямайку команде обыграть не удалось (1:1).

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    • В составе команды нет звезд. Катар силен крепким коллективом, способным удивить в отдельных матчах.

    Вот и в этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. Есть прекрасный шанс проявить себя на фоне сильного соперника.

    Прогноз и ставка

    На победу Канады в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.65, а победу Катара — за 9.82.

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    Канадцы неплохо выглядят в плане реализации.

    Сборная Катара не столь стабильна.

    Хозяева имеют в своем распоряжении сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Фора Канады -1.5 с коэффициентом 2.18.

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    Канада — Катар: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Канадцы не заметят Катар
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