Канада
Канадцы ныне сильны как никогда. С 1986 года Канада не попадала на мировые форумы, и вот это случилось.
Вот только в Лиге наций КОНКАКАФ команда проявляет себя не лучшим образом. В двух турах набрано всего 3 очка.
В последнем своем поединке канадцы уступили. Гондурас оказался сильнее со счетом 2:1.
В составе канадцев выделяется 39-летний Атиба Хатчинсон. Опытный универсал по-прежнему полезен команде.
Катар
Катар давно проводит только товарищеские поединки. Правда, делает это команда с разной успешностью.
Катарцы не столь успешно играют с сильными оппонентами. Например, Ямайку команде обыграть не удалось (1:1).
В составе команды нет звезд. Катар силен крепким коллективом, способным удивить в отдельных матчах.
Вот и в этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. Есть прекрасный шанс проявить себя на фоне сильного соперника.
Прогноз и ставка
На победу Канады в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.65, а победу Катара — за 9.82.
Канадцы неплохо выглядят в плане реализации.
Сборная Катара
Хозяева имеют в своем распоряжении сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Фора Канады -1.5 с коэффициентом 2.18.