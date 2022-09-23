Сборная Алжира сыграет против команды Гвинеи в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 23 сентября. Алжир — Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алжир

Сборная Алжира не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, в 3 раунде отбора которого она уступила Камеруну (1:2).

После неудачи в квалификации на мундиаль команда провела три матча, в которых победила три победы.

Два из них пришлись на предварительный раунд Кубка африканских наций, где команда лидирует в группе F после двух туров.

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В вышеуказанной победной серии в три поединка коллектив пропустил лишь один мяч и забил шесть.

Гвинея

Сборная Гвинеи также не сумела пробиться на чемпионат мира 2022 в Катаре, прекратив борьбу по итогам второго раунда отбора.

После этого коллектив одержал только три победы в 12 поединках во всех турнирах при шести поражениях.

В последних девяти матчах во всех турнирах команда выиграла только один раз — 1:0 против Малави.

На сегодня у сборной безвыигрышная серия из трех поединков при двух поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,24.

Успех гостей оценивается в 9,57, тогда как ничь — в 4,21.

Наши прогноз и ставка — Алжир выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,63.