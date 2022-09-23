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    Прервет ли Гвинея победную серию Алжира?

    Алжир — Гвинея. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алжир — Гвинея
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    Алжир выиграл три последних матча
    Сборная Алжира сыграет против команды Гвинеи в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 23 сентября. Алжир — Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Сентября 2022 года
    Алжир
  • Алжир
    •  Алжир 22:00 Гвинея Гвинея
  • Конакри
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    Алжир

    Сборная Алжира не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, в 3 раунде отбора которого она уступила Камеруну (1:2).

    После неудачи в квалификации на мундиаль команда провела три матча, в которых победила три победы.

    Два из них пришлись на предварительный раунд Кубка африканских наций, где команда лидирует в группе F после двух туров.

    Все прогнозы на футбол

    В вышеуказанной победной серии в три поединка коллектив пропустил лишь один мяч и забил шесть.

    Гвинея

    Сборная Гвинеи также не сумела пробиться на чемпионат мира 2022 в Катаре, прекратив борьбу по итогам второго раунда отбора.

    После этого коллектив одержал только три победы в 12 поединках во всех турнирах при шести поражениях.

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    • В последних девяти матчах во всех турнирах команда выиграла только один раз — 1:0 против Малави.

    На сегодня у сборной безвыигрышная серия из трех поединков при двух поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,24.

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    Успех гостей оценивается в 9,57, тогда как ничь — в 4,21.

    Наши прогноз и ставка — Алжир выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,63.

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    Алжир — Гвинея: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли Гвинея победную серию Алжира?
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