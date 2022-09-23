Алжир
Сборная Алжира не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, в 3 раунде отбора которого она уступила Камеруну (1:2).
После неудачи в квалификации на мундиаль команда провела три матча, в которых победила три победы.
Два из них пришлись на предварительный раунд Кубка африканских наций, где команда лидирует в группе F после двух туров.
В вышеуказанной победной серии в три поединка коллектив пропустил лишь один мяч и забил шесть.
Гвинея
Сборная Гвинеи также не сумела пробиться на чемпионат мира 2022 в Катаре, прекратив борьбу по итогам второго раунда отбора.
После этого коллектив одержал только три победы в 12 поединках во всех турнирах при шести поражениях.
В последних девяти матчах во всех турнирах команда выиграла только один раз — 1:0 против Малави.
На сегодня у сборной безвыигрышная серия из трех поединков при двух поражениях и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,24.
Успех гостей оценивается в 9,57, тогда как ничь — в 4,21.
Наши прогноз и ставка — Алжир выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,63.