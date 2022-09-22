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    Оставит ли себе Словакия второе место?

    Словакия — Азербайджан. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига наций, 22 сентября 2022 года

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    Ондрей Дуда
    В матче 5 тура Лиги наций С сборная Словакии примет команду Азербайджана. Встреча состоится 22 сентября в Трнаве. Начало в 21:45 мск. Словакия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 22 Сентября 2022 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Азербайджан Азербайджан
  • Баку
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    Словакия

    Сборная Словакии с начала розыгрыша набрала 6 очков благодаря двум победам, которые она разбавила двумя неудачными выступлениями. Команда занимает второе место в третьей группе.

    Словаки добыли победу со счетом 1:0 в матче с Белоруссией на старте турнира. Уступив Казахстану с тем же счетом, команда победила Азербайджан.

    Коэффициенты матча Словакия — Азербайджан

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  • 1.374.609.50Фрибет$40
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    В последнем туре «словацкие соколы» снова проиграли казахам, только уже с результатом 1:2. Таким образом, сейчас у хозяев нулевая разница голов (3:3).

    Все прогнозы на Лигу наций

    Словакия выиграла только один домашний матч из четырех последних.

    Азербайджан

    Гости идут в таблице третьими по счету, имея только 4 пункта на счету. Они выиграли в прошлом туре и это стало первым успехом в Лиге наций текущего розыгрыша.

    Азербайджан смог справиться с Белоруссией, выиграв 2:0. Прошлая очная встреча закончилась нулевой ничьей.

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    • Помимо этого азербайджанцы проиграли лидерам — командам Словакии (0:1) и Казахстана (0:2). Отметим, что победа над белорусами стала первым успешным результатом сборной в официальных встречах с 8 сентября 2020 года.

    На выезде в этом розыгрыше ЛН Азербайджан не забивал. В целом сухая серия на выезде в этом турнире составляет 4 поединка.

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу Словакии и Азербайджана принимаются с коэффициентами 1.37 и 8.40 соответственно. На ничью букмекеры дают 4.60.

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    Словаки уже раз обыграли азербайджанцев, а чтобы сохранить второе место и не отстать от лидера, нужно также выиграть в предстоящем поединке.

    Матчи в этой группе скромные на результативность. У Словакии почти все заканчиваются с одним забитым голом. Рекомендуется поставить на победу Словакии + тотал меньше 2.5 за 2.80.

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    Словакия — Азербайджан: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Оставит ли себе Словакия второе место?
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