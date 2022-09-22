В матче 5 тура Лиги наций С сборная Словакии примет команду Азербайджана. Встреча состоится 22 сентября в Трнаве. Начало в 21:45 мск. Словакия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Сборная Словакии с начала розыгрыша набрала 6 очков благодаря двум победам, которые она разбавила двумя неудачными выступлениями. Команда занимает второе место в третьей группе.

Словаки добыли победу со счетом 1:0 в матче с Белоруссией на старте турнира. Уступив Казахстану с тем же счетом, команда победила Азербайджан.

Коэффициенты матча Словакия — Азербайджан 1X2Новым игрокам 1.374.609.50Фрибет$40

В последнем туре «словацкие соколы» снова проиграли казахам, только уже с результатом 1:2. Таким образом, сейчас у хозяев нулевая разница голов (3:3).

Все прогнозы на Лигу наций

Словакия выиграла только один домашний матч из четырех последних.

Азербайджан

Гости идут в таблице третьими по счету, имея только 4 пункта на счету. Они выиграли в прошлом туре и это стало первым успехом в Лиге наций текущего розыгрыша.

Азербайджан смог справиться с Белоруссией, выиграв 2:0. Прошлая очная встреча закончилась нулевой ничьей.

Помимо этого азербайджанцы проиграли лидерам — командам Словакии (0:1) и Казахстана (0:2). Отметим, что победа над белорусами стала первым успешным результатом сборной в официальных встречах с 8 сентября 2020 года.

На выезде в этом розыгрыше ЛН Азербайджан не забивал. В целом сухая серия на выезде в этом турнире составляет 4 поединка.

Прогноз и ставка

Ставки на победу Словакии и Азербайджана принимаются с коэффициентами 1.37 и 8.40 соответственно. На ничью букмекеры дают 4.60.

Словаки уже раз обыграли азербайджанцев, а чтобы сохранить второе место и не отстать от лидера, нужно также выиграть в предстоящем поединке.

Матчи в этой группе скромные на результативность. У Словакии почти все заканчиваются с одним забитым голом. Рекомендуется поставить на победу Словакии + тотал меньше 2.5 за 2.80.