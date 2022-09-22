Матч 5 тура Лиги наций (Лига А, группа 1) между сборными Хорватии и Дании состоится 22 сентября в Загребе. Начало поединка в 21:45 мск. Хорватия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Хорваты стартовали с поражения в этой Лиге наций, а к предстоящему матчу команда подошла с серией из двух побед. При этом хозяева не проигрывают уже 3 поединка.

Сборная Хорватии с одинаковым счетом 1:0 смогла обыграть и Данию, и Францию. Несмотря на это, она располагается позади Дании, на второй позиции, имея 7 очков на счету.

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Первые результаты в турнире — это поражение от Австрии со счетом 0:3 и ничья с французами 1:1. Из-за разгрома от австрийцев, коллектив Златко Далича имеет отрицательную разницу голов -1 (3:4).

Все прогнозы на Лигу наций

Напомним, что ранее Хорватия выиграла группу в отборе на чемпионат мира, который стартует в ноябре этого года.

Дания

Дания ворвалась в турнир с двух побед. Обыграв на выезде Францию 2:1, команда победила с тем же счетом Австрию.

Поражение от датчан слегка осадило пыл гостей, но через несколько дней после этого датская команда во второй раз выиграла у австрийцев, благодаря чему смогла уйти в отрыв от хорватов, набрав 9 пунктов.

Дания имеет лучшую разницу в группе. У нее 6 забитых и 3 пропущенных. Это не удивительно, поскольку «красно-белые» забивали как минимум дважды в 5 из 6 последних матчей.

Также отметим, что датчане выиграли 3 из 4 выездных поединков, в том числе 2 в Лиге наций.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают соперников почти равными по силам. 2.49 они дают на победу Хорватии и 2.95 — на победу Дании.

Это будет битва ла первое место. Учитывая результат прошлой встречи, вполне возможно, что игра окажется суховатой.

С учетом двух последних матчей Хорватии рекомендуется поставить на тотал меньше 2 с коэффициентом 2.10.

При этом не исключено, что Хорватия замахнется на 3 очка. Похоже, что коллектив Златко Далича находится в хорошей форме. Ставка — победа Хорватии с форой 0 за 1.75.