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    Статус матч повлияет на его результативность

    Хорватия — Дания. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига наций, 22 сентября 2022 года

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    Лука Модрич
    Матч 5 тура Лиги наций (Лига А, группа 1) между сборными Хорватии и Дании состоится 22 сентября в Загребе. Начало поединка в 21:45 мск. Хорватия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 22 Сентября 2022 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 21:45 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Хорватия

    Хорваты стартовали с поражения в этой Лиге наций, а к предстоящему матчу команда подошла с серией из двух побед. При этом хозяева не проигрывают уже 3 поединка.

    Сборная Хорватии с одинаковым счетом 1:0 смогла обыграть и Данию, и Францию. Несмотря на это, она располагается позади Дании, на второй позиции, имея 7 очков на счету.

    Коэффициенты матча Хорватия — Дания

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    Первые результаты в турнире — это поражение от Австрии со счетом 0:3 и ничья с французами 1:1. Из-за разгрома от австрийцев, коллектив Златко Далича имеет отрицательную разницу голов -1 (3:4).

    Все прогнозы на Лигу наций

    Напомним, что ранее Хорватия выиграла группу в отборе на чемпионат мира, который стартует в ноябре этого года.

    Дания

    Дания ворвалась в турнир с двух побед. Обыграв на выезде Францию 2:1, команда победила с тем же счетом Австрию.

    Поражение от датчан слегка осадило пыл гостей, но через несколько дней после этого датская команда во второй раз выиграла у австрийцев, благодаря чему смогла уйти в отрыв от хорватов, набрав 9 пунктов.

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    • Дания имеет лучшую разницу в группе. У нее 6 забитых и 3 пропущенных. Это не удивительно, поскольку «красно-белые» забивали как минимум дважды в 5 из 6 последних матчей.

    Также отметим, что датчане выиграли 3 из 4 выездных поединков, в том числе 2 в Лиге наций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают соперников почти равными по силам. 2.49 они дают на победу Хорватии и 2.95 — на победу Дании.

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    Это будет битва ла первое место. Учитывая результат прошлой встречи, вполне возможно, что игра окажется суховатой.

    С учетом двух последних матчей Хорватии рекомендуется поставить на тотал меньше 2 с коэффициентом 2.10.

    При этом не исключено, что Хорватия замахнется на 3 очка. Похоже, что коллектив Златко Далича находится в хорошей форме. Ставка — победа Хорватии с форой 0 за 1.75.

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    Хорватия — Дания: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Статус матч повлияет на его результативность
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