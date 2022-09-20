Матч 20 тура чемпионата Аргентины между «Эстудиантесом» и клубом «Дефенса и Хустисия» состоится 20 сентября на «Хорхе Луис Хирши» (Ла Плата). Начало в 03:30 мск. «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эстудиантес»

Хозяева идут с 27 очками на 14 месте в турнирной таблице. Последние 5 туров у коллектива ни одного поражения — 3 победы и 2 ничьи.

Практически все матчи команды в этом сезоне — это низовые результаты с тотал меньше 2.0 — 2.5. В сентябре у клуба из Ла Платы была нулевая ничья с «Платенсе» и ничья с «Росарио» (1:1).

Последняя победа у «Эстудиантеса» была 10 числа, когда клуб дома отпраздновал победу над «Расингом» (1:0).

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Травмы у Пабло Пьятти и Хосе Сосы. Они не сыграют в предстоящем матче.

«Дефенса и Хустисия»

В последних 5 турах чемпионата гости одержали две победы и таким образом набрали уже 5 положительных результатов в этом сезоне.

В прошлом туре команда обыграла «Аргентинос Хуниорс» со счетом 2:1. Этим она прервала серию из трех игр без побед — 2 поражения и ничья.

«Дефенса и Хустисия» проиграла в Кубке Аргентины «Ривер Плейт». Матч закончился крупным фиаско гостей со счетом 0:4. Также у «соколов» была ничья с «Сан-Лоренсо» (0:0) и поражение от «Тальереса» (0:1).

«Дефенса» проиграла в трех из четырех выездных матчей. Причиной неудач также можно считать низкий уровень результативности.

Прогноз и ставка

Ставки на основные исходы будут приниматься с коэффициентами 1.95 в случае победы «Эстудиантеса» и 4.00 в случае успеха «Дефенсы и Хустисии». На ничью букмекеры дают 3.35.

Хозяева выиграли 4 домашних матча подряд и сделали это всухую во всех случаях, причем с одинаковым результатом 1:0. Гости в выездных встречах не впечатляют. Так что выбор очевиден.

Судя по всему, «Эстудиантес» подошел к матчу в хорошей форме для того, чтобы отомстить гостям за прошлые обиды. Рекомендуется поставить на победу «Эстудиантеса» с коэффициентом 1.95.