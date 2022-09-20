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    Продлят ли хозяева свою домашнюю серию?

    «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия»
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    Игроки «Эстудиантеса»
    Матч 20 тура чемпионата Аргентины между «Эстудиантесом» и клубом «Дефенса и Хустисия» состоится 20 сентября на «Хорхе Луис Хирши» (Ла Плата). Начало в 03:30 мск. «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 20 Сентября 2022 года
    Эстудиантес Ла Плата
  • Аргентина. Примера
    •  Эстудиантес Ла Плата 03:30 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия
  • Аргентина. Примера
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    «Эстудиантес»

    Хозяева идут с 27 очками на 14 месте в турнирной таблице. Последние 5 туров у коллектива ни одного поражения — 3 победы и 2 ничьи.

    Практически все матчи команды в этом сезоне — это низовые результаты с тотал меньше 2.0 — 2.5. В сентябре у клуба из Ла Платы была нулевая ничья с «Платенсе» и ничья с «Росарио» (1:1).

    Последняя победа у «Эстудиантеса» была 10 числа, когда клуб дома отпраздновал победу над «Расингом» (1:0).

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    Травмы у Пабло Пьятти и Хосе Сосы. Они не сыграют в предстоящем матче.

    «Дефенса и Хустисия»

    В последних 5 турах чемпионата гости одержали две победы и таким образом набрали уже 5 положительных результатов в этом сезоне.

    В прошлом туре команда обыграла «Аргентинос Хуниорс» со счетом 2:1. Этим она прервала серию из трех игр без побед — 2 поражения и ничья.

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  • 12/09/2022

    • «Дефенса и Хустисия» проиграла в Кубке Аргентины «Ривер Плейт». Матч закончился крупным фиаско гостей со счетом 0:4. Также у «соколов» была ничья с «Сан-Лоренсо» (0:0) и поражение от «Тальереса» (0:1).

    «Дефенса» проиграла в трех из четырех выездных матчей. Причиной неудач также можно считать низкий уровень результативности.

    Прогноз и ставка

    Ставки на основные исходы будут приниматься с коэффициентами 1.95 в случае победы «Эстудиантеса» и 4.00 в случае успеха «Дефенсы и Хустисии». На ничью букмекеры дают 3.35.

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    Хозяева выиграли 4 домашних матча подряд и сделали это всухую во всех случаях, причем с одинаковым результатом 1:0. Гости в выездных встречах не впечатляют. Так что выбор очевиден.

    Судя по всему, «Эстудиантес» подошел к матчу в хорошей форме для того, чтобы отомстить гостям за прошлые обиды. Рекомендуется поставить на победу «Эстудиантеса» с коэффициентом 1.95.

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    «Эстудиантес» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. Продлят ли хозяева свою домашнюю серию?
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