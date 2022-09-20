«Чанчунь Ятай» сыграет на своем поле с «Ухань Три Таунсом» в рамках 16-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:30 мск. «Чанчунь Ятай» — «Ухань Три Таунс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чанчунь Ятай»

«Чанчунь Ятай» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Сейчас команда находится на 11 месте.

Причем главной проблемой команды является оборона. В 15 матчах пропущено уже 23 мяча.

В последнем домашнем матче команда вновь осталась без очковых приобретений. «Чанчунь Ятай» минимально уступил «Чэнду».

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«Чанчунь Ятай» наверняка постарается дать бой лидеру. Хозяева явно рассчитывают на контратаки.

«Ухань Три Таунс»

Эта команда лидирует в чемпионате Китая. Причем отрыв от ближайшего преследователя комфортный — 4 очка и матч в запасе.

«Ухань Три Таунс» весьма прилично выглядит в плане реализации. В 16 поединках игроки команды забили уже 52 мяча.

В минувшем туре чемпионата Китая команда потеряла очки. «Ухань Три Таунс» не смог одолеть «Шаньдун Тайшань» (1:1).

В этом поединке «Ухань Три Таунс» наверняка мотивирован добыть три очка. Нужно увеличивать отрыв от конкурентов.

Прогноз и ставка

На победу «Ухань Три Таунс» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Чанчунь Ятай» — за 6.50.

«Чанчунь Ятай» имеет проблемы в обороне .

«Ухань Три Таунс» выглядит мощнее всех в лиге.

Гости имеют потрясающую атакующую линию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ухань Три Таунс» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.