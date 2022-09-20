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    «Чанчунь Ятай» начнет матч неудачно

    «Чанчунь Ятай» — «Ухань Три Таунс». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Китая, 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чанчунь Ятай» — «Ухань Три Таунс»
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    «Чанчунь Ятай»
    «Чанчунь Ятай» сыграет на своем поле с «Ухань Три Таунсом» в рамках 16-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:30 мск. «Чанчунь Ятай» — «Ухань Три Таунс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 20 Сентября 2022 года

    «Чанчунь Ятай»

    «Чанчунь Ятай» в нынешнем сезоне выглядит крайне неубедительно. Сейчас команда находится на 11 месте.

    Причем главной проблемой команды является оборона. В 15 матчах пропущено уже 23 мяча.

    В последнем домашнем матче команда вновь осталась без очковых приобретений. «Чанчунь Ятай» минимально уступил «Чэнду».

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    «Чанчунь Ятай» наверняка постарается дать бой лидеру. Хозяева явно рассчитывают на контратаки.

    «Ухань Три Таунс»

    Эта команда лидирует в чемпионате Китая. Причем отрыв от ближайшего преследователя комфортный — 4 очка и матч в запасе.

    «Ухань Три Таунс» весьма прилично выглядит в плане реализации. В 16 поединках игроки команды забили уже 52 мяча.

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    • В минувшем туре чемпионата Китая команда потеряла очки. «Ухань Три Таунс» не смог одолеть «Шаньдун Тайшань» (1:1).

    В этом поединке «Ухань Три Таунс» наверняка мотивирован добыть три очка. Нужно увеличивать отрыв от конкурентов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ухань Три Таунс» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Чанчунь Ятай» — за 6.50.

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    «Чанчунь Ятай» имеет проблемы в обороне.

    «Ухань Три Таунс» выглядит мощнее всех в лиге.

    Гости имеют потрясающую атакующую линию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ухань Три Таунс» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Чанчунь Ятай» — «Ухань Три Таунс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. «Чанчунь Ятай» начнет матч неудачно
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