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    Удержит ли «Унион Берлин» лидерство в Бундеслиге?

    «Унион Берлин» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, чемпионат Германии, 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Вольфсбург»
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    «Унион Берлин» идет на первом месте
    «Унион Берлин» на своем поле сыграет против «Вольфсбурга» в рамках 7-го тура Бундеслиги. Матч состоится 18 сентября, начало — 16:30 (мск). «Унион Берлин» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Сентября 2022 года
    Унион
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    •  Унион 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
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    «Унион Берлин»

    Эта команда сенсационно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В шести матчах «Унион» набрал 14 очков.

    В минувшем туре чемпионата коллектив победил. На выезде минимально был обыгран «Кельн».

    Коэффициенты матча Унион — Вольфсбург

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    Причем атака команды действует не столь результативно. В 6 турах игроки берлинцы забили только 13 мячей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Посреди этой недели в своем последнем матче клуб потерпел поражение от «Браги» (0:1) во 2-м туре группового раунда Лиги Европы.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» тем временем находится на третьем с конца месте, набрав в шести турах пять очков.

    Нико Ковач наверняка чуть-чуть по-другому представлял свой дебют в новом клубе. Но вполне вероятно, что хорвата уволят еще до октября.

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    • Единственные очки «Вольфсбурга» до последнего тура — домашние ничьи с «Вердером» и «Шальке».

    В предыдущих матчах «волки» проиграли. Однако в прошлом поединке Бундеслиги коллектив обыграл на выезде «Айнтрахт» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,40.

    Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Унион Берлин» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержит ли «Унион Берлин» лидерство в Бундеслиге?
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