«Унион Берлин» на своем поле сыграет против «Вольфсбурга» в рамках 7-го тура Бундеслиги. Матч состоится 18 сентября, начало — 16:30 (мск). «Унион Берлин» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион Берлин»

Эта команда сенсационно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В шести матчах «Унион» набрал 14 очков.

В минувшем туре чемпионата коллектив победил. На выезде минимально был обыгран «Кельн».

Коэффициенты матча Унион — Вольфсбург 1X2Новым игрокам 2.003.403.85Фрибет$40

Причем атака команды действует не столь результативно. В 6 турах игроки берлинцы забили только 13 мячей.

Все прогнозы на Бундеслигу

Посреди этой недели в своем последнем матче клуб потерпел поражение от «Браги» (0:1) во 2-м туре группового раунда Лиги Европы.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» тем временем находится на третьем с конца месте, набрав в шести турах пять очков.

Нико Ковач наверняка чуть-чуть по-другому представлял свой дебют в новом клубе. Но вполне вероятно, что хорвата уволят еще до октября.

Единственные очки «Вольфсбурга» до последнего тура — домашние ничьи с «Вердером» и «Шальке».

В предыдущих матчах «волки» проиграли. Однако в прошлом поединке Бундеслиги коллектив обыграл на выезде «Айнтрахт» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,40.

Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.