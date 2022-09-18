«Унион Берлин»
Эта команда сенсационно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В шести матчах «Унион» набрал 14 очков.
В минувшем туре чемпионата коллектив победил. На выезде минимально был обыгран «Кельн».
Коэффициенты матча Унион — Вольфсбург
Причем атака команды действует не столь результативно. В 6 турах игроки берлинцы забили только 13 мячей.
Посреди этой недели в своем последнем матче клуб потерпел поражение от «Браги» (0:1) во 2-м туре группового раунда Лиги Европы.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» тем временем находится на третьем с конца месте, набрав в шести турах пять очков.
Нико Ковач наверняка чуть-чуть по-другому представлял свой дебют в новом клубе. Но вполне вероятно, что хорвата уволят еще до октября.
Единственные очки «Вольфсбурга» до последнего тура — домашние ничьи с «Вердером» и «Шальке».
В предыдущих матчах «волки» проиграли. Однако в прошлом поединке Бундеслиги коллектив обыграл на выезде «Айнтрахт» (1:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,40.
Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.