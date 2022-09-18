«Марсель» на своем поле сыграет против «Ренна» в рамках 8-го тура Лиги 1. Матч состоится 18 сентября, начало — 16:00 (мск). «Марсель» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Бело-голубые» после 7-ми сыгранных матчей занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 19 очков. Лидирующий «ПСЖ» имеет в своем активе такое же количество баллов, но забил больше голов своим соперникам.

В чемпионате Франции «Марсель» демонстрирует прекрасные результаты и потерял очки лишь в одном матче против «Бреста» еще во втором туре, тогда команды не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей со счетом 1:1.

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А в остальных поединках «бело-голубые» смогли переиграть таких оппонентов как «Реймс» со счетом 4:1, «Нант» со счетом 2:1, «Ницца» со счетом 0:3, «Клермон» со счетом 1:0, «Осер» со счетом 0:2 и «Лилль» со счетом 2:1.

Все прогнозы на Лигу 1

А вот в групповом этапе Лиги Чемпионов у «Марселя» дела идут не так хорошо и команда проиграла два поединка подряд. Сначала английский «Тоттенхэм» оказался сильнее со счетом 2:0, а после и немецкий «Айнтрахт Ф» со счетом 0:1.

«Ренн»

«Красно-черные» не так хорошо стартовали в новом сезоне и в данный момент располагаются на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда забила соперникам 13 голов, а в свои ворота пропустила — 7.

Последний раз «Ренн» терпел поражение еще три тура назад в матче против «Ланса», котором проиграл со счетом 2:1 на выезде. После этого так же была ничья с «Труа», с которым обменявшись голами команды разошлись ничьей — 1:1.

А в двух остальных турах «Ренн» смог уверенно обыграть «Брест» со счетом 3:1, а так же разгромить «Осер» со счетом 5:0. Стоит заметить, что это было два домашних поединка.

В Лиге Европы «Ренн» стартовал с победы в своей группе над «АЕКом Ларнакой» обыграв их со счетом 1:2, а после этого с «Фенербахче» «красно-черные» разошлись миром дважды обменявшись голами — 2:2.

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Ренна» — за 3.60.

Прогноз — «Марсель» имеет большие амбиции на нынешний сезон Лиги 1 и показывает отличную игру. «Ренн» так же хороший коллектив, но в выездных матчах играет хуже чем на своем стадионе. Поэтому «бело-голубые» в очередной раз заберут 3 очка к себе в актив.

Ставка — Победа «Марселя» за 2.06.