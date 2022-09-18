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    «Марсель» одержит домашнюю победу

    «Марсель» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, чемпионат Франции, 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ренн»
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    Маттео Гендузи
    «Марсель» на своем поле сыграет против «Ренна» в рамках 8-го тура Лиги 1. Матч состоится 18 сентября, начало — 16:00 (мск). «Марсель» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Сентября 2022 года
    Марсель
  • Лига чемпионов. Группа D
    •  Марсель 16:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Марсель»

    «Бело-голубые» после 7-ми сыгранных матчей занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 19 очков. Лидирующий «ПСЖ» имеет в своем активе такое же количество баллов, но забил больше голов своим соперникам.

    В чемпионате Франции «Марсель» демонстрирует прекрасные результаты и потерял очки лишь в одном матче против «Бреста» еще во втором туре, тогда команды не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей со счетом 1:1.

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    А в остальных поединках «бело-голубые» смогли переиграть таких оппонентов как «Реймс» со счетом 4:1, «Нант» со счетом 2:1, «Ницца» со счетом 0:3, «Клермон» со счетом 1:0, «Осер» со счетом 0:2 и «Лилль» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    А вот в групповом этапе Лиги Чемпионов у «Марселя» дела идут не так хорошо и команда проиграла два поединка подряд. Сначала английский «Тоттенхэм» оказался сильнее со счетом 2:0, а после и немецкий «Айнтрахт Ф» со счетом 0:1.

    «Ренн»

    «Красно-черные» не так хорошо стартовали в новом сезоне и в данный момент располагаются на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда забила соперникам 13 голов, а в свои ворота пропустила — 7.

    Последний раз «Ренн» терпел поражение еще три тура назад в матче против «Ланса», котором проиграл со счетом 2:1 на выезде. После этого так же была ничья с «Труа», с которым обменявшись голами команды разошлись ничьей — 1:1.

    А в двух остальных турах «Ренн» смог уверенно обыграть «Брест» со счетом 3:1, а так же разгромить «Осер» со счетом 5:0. Стоит заметить, что это было два домашних поединка.

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    • В Лиге Европы «Ренн» стартовал с победы в своей группе над «АЕКом Ларнакой» обыграв их со счетом 1:2, а после этого с «Фенербахче» «красно-черные» разошлись миром дважды обменявшись голами — 2:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Марселя» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Ренна» — за 3.60.

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    Прогноз — «Марсель» имеет большие амбиции на нынешний сезон Лиги 1 и показывает отличную игру. «Ренн» так же хороший коллектив, но в выездных матчах играет хуже чем на своем стадионе. Поэтому «бело-голубые» в очередной раз заберут 3 очка к себе в актив.

    Ставка — Победа «Марселя» за 2.06.

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    «Марсель» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» одержит домашнюю победу
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