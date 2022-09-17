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    «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, МЛС, 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс»
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    «Нью-Йорк Ред Буллс» идет на 3 месте
    14 сентября в 20:00 по мск «Нью-Йорк Сити» на своем поле сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллс» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 17 Сентября 2022 года

    «Нью-Йорк Сити»

    В своей конференции эта команда пребывает на 4 месте. Правда, отставание от лидера велико — 17 очков.

    При этом атакует «Нью-Йорк Сити» довольно прилично. В 31 матче игроки команды забили уже 51 гол.

    В предыдущем туре «Нью-Йорк Сити» проиграл на выезде «Шарлотт» (0:1), что стало пятым матчем без побед в первенстве для франчайза при четырех поражениях.

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    В своем прошлом поединке коллектив победил мексиканский «Атлас» (2:0), что позволило ему выиграть Кубок чемпионов.

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    «Быки» в данный момент располагаются на 3-м месте в турнирной таблице набрав 50 очков после 31 сыгранного матча.

    У «Нью-Йорк Ред Буллс» неплохие результаты в МЛС, хотя эта команда проиграла «Филадельфии Юнион» (0:2) в прошлом матче.

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  • 12/09/2022

    • Это поражение стало единственном в шести последних поединках, которые пришлись на МЛС, при четырех победах и одной ничьей.

    Франчайз на четыре очка опережает своих земляков, поэтому даже в случае поражения останется на третьей позиции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,31.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,45.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Йорк Сити» больше 1,5 голов за 2,17.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет дерби Нью-Йорка?
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