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    «Быки» загонят «жеребцов»

    «Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Бундеслига, 17 сентября 2022 года

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    Кристофер Нкунку
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Сентября 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» М начала чемпионат не очень мощно. Нынешнее 8 место явно не является самой желанной позицией.

    Вот и минувший тур чемпионата сложился для команды удачно. «Боруссия» М на выезде не дала себя обыграть «Фрайбургу» (0:0).

    Главной проблемой «жеребцов» является слабоватая реализация. В 6 матчах забито всего лишь 7 голов.

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    «Боруссия» М не блещет стабильностью результатов. Зато стоит отметить относительно надежную оборону глабдахцев.

    «РБ Лейпциг»

    «Быки» все никак не посягнут на Серебряную салатницу. Да и как сие возможно, если в игре команды нет столь нужной для этого монолитности.

    Особо заметны проблемы команды в обороне. В 6 матчах в воротах «РБ Лейпциг» побывало уже 9 мячей.

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    • А вот в предыдущем туре «РБ Лейпциг» добыл яркую викторию. Дортмундская «Боруссия» была разгромлена (3:0).

    Правда, после того «быки» проиграли в Лиге чемпионов. Выезд в Мадрид завершился уроком мастерства от «Реала» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Лейпциг» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Боруссии» М — за 3.10.

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    «Боруссия» М крайне нестабильна. «РБ Лейпциг» намеревается поправить свое турнирное положение.

    Более сильная атака обеспечит викторию гостям. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпциг» с коэффициентом 2.25.

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    «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» загонят «жеребцов»
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