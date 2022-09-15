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    «Бетис» забьет и… пропустит?!

    «Бетис» — «Лудогорец». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига Европы, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Лудогорец»
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    Хоакин
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 15 Сентября 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Лудогорец Лудогорец
  • Лига Европы. Группа C
    •

    «Бетис»

    «Бетис» успешно стартовал в Лиге Европы. Испанцы переиграли ХИК со счетом 2:0.

    В своем чемпионате севильцы также стартовали отлично. Сейчас «Бетис» оккупировал 3 месте в таблице.

    Коэффициенты матча Бетис — Лудогорец

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  • 1.355.009.00Фрибет$40
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    Минувший тур команда провела ударно. Дома севильцы нанесли первое поражение в Примере «Вильярреалу» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Бетис» наверняка будет активно атаковать. Хочется же продлить победную серию до трех матчей?!

    «Лудогорец»

    Эта команда в своем чемпионате не имеет себе равных. В чемпионстве «Лудогорца» давно не сомневается никто.

    В минувшем туре чемпионата «Лудогорец» победил. На выезде был обыгран «Ботев Враца» (0:4).

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    • Причем атака команды действует довольно успешно. В 8 турах игроки «Лудогорца» настреляли уже 29 мячей.

    В этом поединке «Лудогорец» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Мотивирует и победа в стартовом туре над «Ромой» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Бетиса» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.55, а победу «Лудогорца» — за 10.00.

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    «Бетис» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Болгары прилично атакуют.

    Обе команды не собираются отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.

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    «Бетис» — «Лудогорец»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» забьет и… пропустит?!
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