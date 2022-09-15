«Бетис»
«Бетис» успешно стартовал в Лиге Европы. Испанцы переиграли ХИК со счетом 2:0.
В своем чемпионате севильцы также стартовали отлично. Сейчас «Бетис» оккупировал 3 месте в таблице.
Коэффициенты матча Бетис — Лудогорец
Минувший тур команда провела ударно. Дома севильцы нанесли первое поражение в Примере «Вильярреалу» (1:0).
«Бетис» наверняка будет активно атаковать. Хочется же продлить победную серию до трех матчей?!
«Лудогорец»
Эта команда в своем чемпионате не имеет себе равных. В чемпионстве «Лудогорца» давно не сомневается никто.
В минувшем туре чемпионата «Лудогорец» победил. На выезде был обыгран «Ботев Враца» (0:4).
Причем атака команды действует довольно успешно. В 8 турах игроки «Лудогорца» настреляли уже 29 мячей.
В этом поединке «Лудогорец» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Мотивирует и победа в стартовом туре над «Ромой» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Бетиса» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.55, а победу «Лудогорца» — за 10.00.
«Бетис» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.
Болгары
Обе команды не собираются отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.