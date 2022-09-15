«Бетис» сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» успешно стартовал в Лиге Европы. Испанцы переиграли ХИК со счетом 2:0.

В своем чемпионате севильцы также стартовали отлично. Сейчас «Бетис» оккупировал 3 месте в таблице.

Коэффициенты матча Бетис — Лудогорец 1X2Новым игрокам 1.355.009.00Фрибет$40

Минувший тур команда провела ударно. Дома севильцы нанесли первое поражение в Примере «Вильярреалу» (1:0).

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«Бетис» наверняка будет активно атаковать. Хочется же продлить победную серию до трех матчей?!

«Лудогорец»

Эта команда в своем чемпионате не имеет себе равных. В чемпионстве «Лудогорца» давно не сомневается никто.

В минувшем туре чемпионата «Лудогорец» победил. На выезде был обыгран «Ботев Враца» (0:4).

Причем атака команды действует довольно успешно. В 8 турах игроки «Лудогорца» настреляли уже 29 мячей.

В этом поединке «Лудогорец» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Мотивирует и победа в стартовом туре над «Ромой» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Бетиса» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.55, а победу «Лудогорца» — за 10.00.

«Бетис» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Болгары прилично атакуют .

Обе команды не собираются отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.