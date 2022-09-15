15 сентября во втором туре группового этапа Лиги Европы греческий «Олимпиакос» на своем поле примет немецкий «Фрайбург». Начало — в 19:45 по мск. «Олимпиакос» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» является самым титулованным клубом Греции. Он выиграл 47 раз чемпионат страны, а также становился 28-кратным обладателем национального кубка.

У «легенд» громадный еврокубковый опыт, но в последнее время они особенно ничего не показывает на международной арене. Вот и этот сезон они начали с Лиги чемпионов, но там по сумме двух встреч проиграли «Маккаби» из Хайфы.

Коэффициенты матча Олимпиакос — Фрайбург 1X2Новым игрокам 2.903.402.40Фрибет$40

После этой неудачи они переместились в Лигу Европы, где преодолели две стадии отбора, не без проблем пройдя братиславский «Слован» и кипрский «Аполлон».

Календарь и таблица Лиги Европы

В первом туре группового этапа пирейцы на выезде уступили французскому «Нанту» 1:2, пропустив второй гол в компенсированное время. Затем они еще провели игру чемпионата Греции и не смогли там выиграть.

«Фрайбург»

«Фрайбург» имеет очень скромные результаты на внутренней арене и не выиграл еще ни одного трофея. В прошлом сезоне он стал шестым и благодаря этому получил билет на евроарену.

И данное появление в еврокубках только пятое для «бразильцев». Ранее они никаких успехов не имели. Данный же турнир они начали с домашней победы над азербайджанским «Карабахом» 2:1.

После этого команда провела матч чемпионата Германии, где расписала дома ничью с «Боруссией» М со счетом 0:0. И данная потеря очков сместила ее с первой позиции на вторую.

Ранее между собой эти клубы провели только один очный поединок. В далеком 2013 году в товарняка победу праздновал «Фрайбург» со счетом 4:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.51.

На викторию «Олимпиакоса» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.52.

В данном поединке ставим с 0 форой на «Оли», который на своей арене выступает довольно-таки сильно и вполне может рассчитывать на благоприятный исход над соперником, имеющим малый опыт выступлений в еврокубках.