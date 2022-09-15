«Мидтьюлланд»
Результаты хозяев оставляют желать лучшего — одна победа в 4 матчах при трех поражениях. Одно из них команда потерпела в Лиге Европы. Она уступила «Штурму» 0:1.
В чемпионате тоже сейчас не клеится. «Мидтьюлланд» проиграл «Ольборгу» 0:2 и сыграл вничью с «Норшелланном» 1:1.
Коэффициенты матча Мидтьюлланн — Лацио
Последняя победа у «волков» была в конце августа, когда они победили на выезде «Брондбю» со счетом 2:0.
«Мидтьюлланд» проиграл в последних четырех матчах дома, причем в каждом случае команда пропускала как минимум дважды.
«Лацио»
«Римляне» имеют хорошую форму. Кроме поражения от «Наполи» у команды Маурицио Сарри неприятных моментов не было. Разве что ничьи с «Торино» (0:0) и «Сампдорией» (1:1).
В турнире «Лацио» стартовал с победы над «Фейеноордом» (4:2), благодаря чему гости быстро заняли свое место в группе. После этого «римляне» закрепили успех, выиграв дома у «Вероны» со счетом 2:0.
Для «Лацио» крайне важно выиграть и в этот раз, поскольку в новом сезоне клуб на выезде еще не побеждал.
У«небесно-голубых» травмирован испанец Педро. В остальном с составом полный порядок.
Прогноз и ставка
У «Мидтьюлланда» нет шансов, хотя букмекеры дают на коллектив вполне себе низкий коэффициент (3.80). На победу «Лацио» они предлагают поставить за 1.96.
У «Лацио» полный порядок с реализацией. Соперник же сейчас находится в неоптимальной форме и мало забивает. «Римляне» наверняка хотят закрепить успех и добыть очередную победу на старте турнира.
В таком случае вполне уместным будет поставить на победу «лациале», учитывая, что коэффициент очень привлекательный.