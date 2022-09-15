В матче 2 тура Лиги Европы «Лацио» сыграет с аутсайдером квартета F «Мидтьюлландом». Событие состоится 15 сентября в 19:45 мск. «Мидтьюлланд» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидтьюлланд»

Результаты хозяев оставляют желать лучшего — одна победа в 4 матчах при трех поражениях. Одно из них команда потерпела в Лиге Европы. Она уступила «Штурму» 0:1.

В чемпионате тоже сейчас не клеится. «Мидтьюлланд» проиграл «Ольборгу» 0:2 и сыграл вничью с «Норшелланном» 1:1.

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Последняя победа у «волков» была в конце августа, когда они победили на выезде «Брондбю» со счетом 2:0.

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«Мидтьюлланд» проиграл в последних четырех матчах дома, причем в каждом случае команда пропускала как минимум дважды.

«Лацио»

«Римляне» имеют хорошую форму. Кроме поражения от «Наполи» у команды Маурицио Сарри неприятных моментов не было. Разве что ничьи с «Торино» (0:0) и «Сампдорией» (1:1).

В турнире «Лацио» стартовал с победы над «Фейеноордом» (4:2), благодаря чему гости быстро заняли свое место в группе. После этого «римляне» закрепили успех, выиграв дома у «Вероны» со счетом 2:0.

Для «Лацио» крайне важно выиграть и в этот раз, поскольку в новом сезоне клуб на выезде еще не побеждал.

У«небесно-голубых» травмирован испанец Педро. В остальном с составом полный порядок.

Прогноз и ставка

У «Мидтьюлланда» нет шансов, хотя букмекеры дают на коллектив вполне себе низкий коэффициент (3.80). На победу «Лацио» они предлагают поставить за 1.96.

У «Лацио» полный порядок с реализацией. Соперник же сейчас находится в неоптимальной форме и мало забивает. «Римляне» наверняка хотят закрепить успех и добыть очередную победу на старте турнира.

В таком случае вполне уместным будет поставить на победу «лациале», учитывая, что коэффициент очень привлекательный.