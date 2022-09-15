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    «Лацио» закрепит успех в Лиге Европы?

    «Мидтьюлланд» — «Лацио». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидтьюлланд» — «Лацио»
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    Фелипе Андерсон
    В матче 2 тура Лиги Европы «Лацио» сыграет с аутсайдером квартета F «Мидтьюлландом». Событие состоится 15 сентября в 19:45 мск. «Мидтьюлланд» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 15 Сентября 2022 года
    Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 19:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Мидтьюлланд»

    Результаты хозяев оставляют желать лучшего — одна победа в 4 матчах при трех поражениях. Одно из них команда потерпела в Лиге Европы. Она уступила «Штурму» 0:1.

    В чемпионате тоже сейчас не клеится. «Мидтьюлланд» проиграл «Ольборгу» 0:2 и сыграл вничью с «Норшелланном» 1:1.

    Коэффициенты матча Мидтьюлланн — Лацио

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    Последняя победа у «волков» была в конце августа, когда они победили на выезде «Брондбю» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Мидтьюлланд» проиграл в последних четырех матчах дома, причем в каждом случае команда пропускала как минимум дважды.

    «Лацио»

    «Римляне» имеют хорошую форму. Кроме поражения от «Наполи» у команды Маурицио Сарри неприятных моментов не было. Разве что ничьи с «Торино» (0:0) и «Сампдорией» (1:1).

    В турнире «Лацио» стартовал с победы над «Фейеноордом» (4:2), благодаря чему гости быстро заняли свое место в группе. После этого «римляне» закрепили успех, выиграв дома у «Вероны» со счетом 2:0.

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  • 12/09/2022

    • Для «Лацио» крайне важно выиграть и в этот раз, поскольку в новом сезоне клуб на выезде еще не побеждал.

    У«небесно-голубых» травмирован испанец Педро. В остальном с составом полный порядок.

    Прогноз и ставка

    У «Мидтьюлланда» нет шансов, хотя букмекеры дают на коллектив вполне себе низкий коэффициент (3.80). На победу «Лацио» они предлагают поставить за 1.96.

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    У «Лацио» полный порядок с реализацией. Соперник же сейчас находится в неоптимальной форме и мало забивает. «Римляне» наверняка хотят закрепить успех и добыть очередную победу на старте турнира.

    В таком случае вполне уместным будет поставить на победу «лациале», учитывая, что коэффициент очень привлекательный.

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    «Мидтьюлланд» — «Лацио»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» закрепит успех в Лиге Европы?
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