«Фейеноорд» примет «Штурм» в матче 2 тура групповой стадии Лиги Европы группы F. Встреча состоится 15 сентября в 19:45 мск. «Фейеноорд» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Попав на фаворита группы, «Лацио», «Фейеноорд» хоть и дал бой, но все же проиграл со счетом 2:4. Тем не менее результат нельзя назвать разгромным и забитые голы являются хорошим знаком.

Голландцы вполне могут считать фаворитом этого поединка, так как за их плечами хороший сезон и финал в Лиге конференций, который они проиграли «Роме» с минимальным счетом 0:1.

В Эредивизии хозяева идут вторыми с 16 очками, отставая от «Аякса» на два пункта. Перед игрой со «Штурмом» коллектив разгромил в чемпионате «Спарту» со счетом 3:0.

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В составе «Фейеноорда» травмированы защитник Лутсхарел Гертрюйда и полузащитник Себастьян Шиманский.

«Штурм»

Гостям повезло попасть на куда более слабого оппонента. В первом туре они играли с «Мидтьюландом» и победили со счетом 1:0.

Через несколько дней «Штурм» провел матч в чемпионате Австрии, где победил «Аустрию» Клагенфурт, забив ей уже 2 мяча.

«Штурм» попал в турнир из квалификационного раунда Лиги чемпионов, где он не смог пройти киевское «Динамо». В прошлом сезоне команда играла в групповой стадии ЛЕ и заняла последнее место, набрав только 2 очка.

Травмирован Отар Китеишвили. Дисквалификацию за удаление получил Штефан Хирландер.

Прогноз и ставка

Скорее всего, теперь «Штурму» придется несладко. Неуверенная победа над «Мидтьюландом» и более высокий уровень соперника скажется на результате и, скорее всего, не в пользу гостей.

«Фейеноорд» будет играть на своем поле. В прошлом туре он показал, что умеет бодаться. После поражение хозяева будут стремиться набрать очки, а домашние стены станут отличным мотиватором.

Букмекеры дают 1.35 на «Фейеноорд» и 8.80 на «Штурм». Роттердамцы хорошо играют в атаке, они дважды вскрыли оборону «Лацио». Так что вполне можно поставить на победу команды с отрывом. В еврокубках этого сезона гости забивают крайне мало. Ставка — фора 1 -1.5 за 1.94.