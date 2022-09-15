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    «Штурму» предстоит пережить огорчение

    «Фейеноорд» — «Штурм». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Штурм»
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    Себастьян Шиманьски
    «Фейеноорд» примет «Штурм» в матче 2 тура групповой стадии Лиги Европы группы F. Встреча состоится 15 сентября в 19:45 мск. «Фейеноорд» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 15 Сентября 2022 года
    Фейеноорд
  • Лига Европы. Группа F
    •  Фейеноорд 19:45 Штурм Штурм
  • Грац
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    «Фейеноорд»

    Попав на фаворита группы, «Лацио», «Фейеноорд» хоть и дал бой, но все же проиграл со счетом 2:4. Тем не менее результат нельзя назвать разгромным и забитые голы являются хорошим знаком.

    Голландцы вполне могут считать фаворитом этого поединка, так как за их плечами хороший сезон и финал в Лиге конференций, который они проиграли «Роме» с минимальным счетом 0:1.

    В Эредивизии хозяева идут вторыми с 16 очками, отставая от «Аякса» на два пункта. Перед игрой со «Штурмом» коллектив разгромил в чемпионате «Спарту» со счетом 3:0.

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    В составе «Фейеноорда» травмированы защитник Лутсхарел Гертрюйда и полузащитник Себастьян Шиманский.

    «Штурм»

    Гостям повезло попасть на куда более слабого оппонента. В первом туре они играли с «Мидтьюландом» и победили со счетом 1:0.

    Через несколько дней «Штурм» провел матч в чемпионате Австрии, где победил «Аустрию» Клагенфурт, забив ей уже 2 мяча.

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  • 12/09/2022

    • «Штурм» попал в турнир из квалификационного раунда Лиги чемпионов, где он не смог пройти киевское «Динамо». В прошлом сезоне команда играла в групповой стадии ЛЕ и заняла последнее место, набрав только 2 очка.

    Травмирован Отар Китеишвили. Дисквалификацию за удаление получил Штефан Хирландер.

    Прогноз и ставка

    Скорее всего, теперь «Штурму» придется несладко. Неуверенная победа над «Мидтьюландом» и более высокий уровень соперника скажется на результате и, скорее всего, не в пользу гостей.

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    «Фейеноорд» будет играть на своем поле. В прошлом туре он показал, что умеет бодаться. После поражение хозяева будут стремиться набрать очки, а домашние стены станут отличным мотиватором.

    Букмекеры дают 1.35 на «Фейеноорд» и 8.80 на «Штурм». Роттердамцы хорошо играют в атаке, они дважды вскрыли оборону «Лацио». Так что вполне можно поставить на победу команды с отрывом. В еврокубках этого сезона гости забивают крайне мало. Ставка — фора 1 -1.5 за 1.94.

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    «Фейеноорд» — «Штурм»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. «Штурму» предстоит пережить огорчение
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