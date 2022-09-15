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    Одержит ли «Динамо» первую победу в Лиге Европы?

    «Динамо» — «АЕК» Ларнака. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 сентября 2022 года

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    Команда Луческу проиграла в первом туре
    «Динамо» сыграет на своем поле с «АЕК» Ларнака в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Динамо» — «АЕК» Ларнака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 15 Сентября 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 22:00 АЕК Ларнака АЕК Ларнака
  • Ларнака
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    «Динамо»

    А вот «Динамо» остановилось в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Киевляне буквально доползли до заключительного раунда в квалификации, в котором дважды уступили лиссабонской «Бенфике».

    В первом туре группового раунда Лиги Европы команда потерпела поражение от «Фенербахче» (1:2) на выезде.

    Коэффициенты матча Динамо К — АЕК Ларнака

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    Клуб пока проваливает старт в чемпионате Украины. Сначала потерпел крупное поражение от «Денра-1» (0:3), а потом проиграл в большинстве луганской «Заре» (2:3).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Перед грядущей игрой коллектив прервал серию поражений. обыграв на своем поле «Львов» (1:0).

    «АЕК» Ларнака

    После того, как команда не справилась с «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов, она вылетела в квалификацию Лиги Европы. Там она провела 4 матча и одержала 3 победы.

    АЕК победил «Партизан» с общим счетом 4:3, после чего он попал на «Днепр-1». Оба поединка с украинским клубом оказались успешными (2:1, 3:0), благодаря чему хозяева попали в групповую стадию.

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  • 12/09/2022

    • В стартовом туре группового раунда Лиги Европы коллектив проиграла на своем поле «Ренну» (1:2).

    В чемпионате киприоты стартовали неудачно. Сначала они сыграли по нулям с «Доксой», затем на выезде проиграли «Омонии» (2:3) и обыграли «Неа Саламис» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.

    наши прогноз и ставка — «Динамо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    «Динамо» — «АЕК» Ларнака: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Динамо» первую победу в Лиге Европы?
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