«Динамо» сыграет на своем поле с «АЕК» Ларнака в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Динамо» — «АЕК» Ларнака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

А вот «Динамо» остановилось в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Киевляне буквально доползли до заключительного раунда в квалификации, в котором дважды уступили лиссабонской «Бенфике».

В первом туре группового раунда Лиги Европы команда потерпела поражение от «Фенербахче» (1:2) на выезде.

Коэффициенты матча Динамо К — АЕК Ларнака 1X2Новым игрокам 1.703.754.90Фрибет$40

Клуб пока проваливает старт в чемпионате Украины. Сначала потерпел крупное поражение от «Денра-1» (0:3), а потом проиграл в большинстве луганской «Заре» (2:3).

Все прогнозы на Лигу Европы

Перед грядущей игрой коллектив прервал серию поражений. обыграв на своем поле «Львов» (1:0).

«АЕК» Ларнака

После того, как команда не справилась с «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов, она вылетела в квалификацию Лиги Европы. Там она провела 4 матча и одержала 3 победы.

АЕК победил «Партизан» с общим счетом 4:3, после чего он попал на «Днепр-1». Оба поединка с украинским клубом оказались успешными (2:1, 3:0), благодаря чему хозяева попали в групповую стадию.

В стартовом туре группового раунда Лиги Европы коллектив проиграла на своем поле «Ренну» (1:2).

В чемпионате киприоты стартовали неудачно. Сначала они сыграли по нулям с «Доксой», затем на выезде проиграли «Омонии» (2:3) и обыграли «Неа Саламис» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.

наши прогноз и ставка — «Динамо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.