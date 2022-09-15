«Динамо»
А вот «Динамо» остановилось в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Киевляне буквально доползли до заключительного раунда в квалификации, в котором дважды уступили лиссабонской «Бенфике».
В первом туре группового раунда Лиги Европы команда потерпела поражение от «Фенербахче» (1:2) на выезде.
Коэффициенты матча Динамо К — АЕК Ларнака
Клуб пока проваливает старт в чемпионате Украины. Сначала потерпел крупное поражение от «Денра-1» (0:3), а потом проиграл в большинстве луганской «Заре» (2:3).
Перед грядущей игрой коллектив прервал серию поражений. обыграв на своем поле «Львов» (1:0).
«АЕК» Ларнака
После того, как команда не справилась с «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов, она вылетела в квалификацию Лиги Европы. Там она провела 4 матча и одержала 3 победы.
АЕК победил «Партизан» с общим счетом 4:3, после чего он попал на «Днепр-1». Оба поединка с украинским клубом оказались успешными (2:1, 3:0), благодаря чему хозяева попали в групповую стадию.
В стартовом туре группового раунда Лиги Европы коллектив проиграла на своем поле «Ренну» (1:2).
В чемпионате киприоты стартовали неудачно. Сначала они сыграли по нулям с «Доксой», затем на выезде проиграли «Омонии» (2:3) и обыграли «Неа Саламис» (1:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.
Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,70.
наши прогноз и ставка — «Динамо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.