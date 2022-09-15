«Буде-Глимт» сыграет на своем поле с «Цюрихом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Буде-Глимт» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» тоже стремился в Лигу чемпионов, и был очень близок к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть в групповом этапе главного турнира Европы.

В заключительном раунде квалификации чемпион Норвегии уступил загребскому «Динамо».

В стартовом туре группового раунда Лиги Европы коллектив сыграл вничью с ПСВ (1:1) на выезде.

Все прогнозы на Лигу Европы

В текущем чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» занимает третье место, отставая от «Мольде» уже на 13 очков. Судя по всему, команда российского голкипера Никиты Хайкина устала, играя по два матча в неделю.

«Цюрих»

«Цюрих» изначально пробовал попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но еще в конце июля уступил по сумме двух матчей азербайджанскому «Карабаху».

В квалификации Лиги Европы швейцарскому клубу было значительно комфортнее, где он прошел «Линфилд» и «Хартс».

В первом туре группового раунда турнира команда потерпела поражение от лондонского «Арсенала» (1:2) на своем поле.

Но также стоит отметить, что «Цюрих», проиграший четыре последних поединка на всех фронтах, набрал в восьми матчах чемпионата Швейцарии лишь два очка и при этом пропустив уже 19 голов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,33.

наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.