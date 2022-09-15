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    Обыграет ли «Буде-Глимт» «Цюрих»?

    «Буде-Глимт» — «Цюрих». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 сентября 2022 года

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    «Буде-Глимт» сыграл вничью с ПСВ в первом туре
    «Буде-Глимт» сыграет на своем поле с «Цюрихом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Буде-Глимт» — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 15 Сентября 2022 года
    Будё-Глимт
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    •  Будё-Глимт 22:00 Цюрих Цюрих
  • Цюрих
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    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» тоже стремился в Лигу чемпионов, и был очень близок к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть в групповом этапе главного турнира Европы.

    В заключительном раунде квалификации чемпион Норвегии уступил загребскому «Динамо».

    В стартовом туре группового раунда Лиги Европы коллектив сыграл вничью с ПСВ (1:1) на выезде.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В текущем чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» занимает третье место, отставая от «Мольде» уже на 13 очков. Судя по всему, команда российского голкипера Никиты Хайкина устала, играя по два матча в неделю.

    «Цюрих»

    «Цюрих» изначально пробовал попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но еще в конце июля уступил по сумме двух матчей азербайджанскому «Карабаху».

    В квалификации Лиги Европы швейцарскому клубу было значительно комфортнее, где он прошел «Линфилд» и «Хартс».

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    • В первом туре группового раунда турнира команда потерпела поражение от лондонского «Арсенала» (1:2) на своем поле.

    Но также стоит отметить, что «Цюрих», проиграший четыре последних поединка на всех фронтах, набрал в восьми матчах чемпионата Швейцарии лишь два очка и при этом пропустив уже 19 голов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,33.

    наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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    «Буде-Глимт» — «Цюрих»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Буде-Глимт» «Цюрих»?
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