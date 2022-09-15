«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» тоже стремился в Лигу чемпионов, и был очень близок к тому, чтобы впервые в своей истории сыграть в групповом этапе главного турнира Европы.
В заключительном раунде квалификации чемпион Норвегии уступил загребскому «Динамо».
В стартовом туре группового раунда Лиги Европы коллектив сыграл вничью с ПСВ (1:1) на выезде.
В текущем чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» занимает третье место, отставая от «Мольде» уже на 13 очков. Судя по всему, команда российского голкипера Никиты Хайкина устала, играя по два матча в неделю.
«Цюрих»
«Цюрих» изначально пробовал попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но еще в конце июля уступил по сумме двух матчей азербайджанскому «Карабаху».
В квалификации Лиги Европы швейцарскому клубу было значительно комфортнее, где он прошел «Линфилд» и «Хартс».
В первом туре группового раунда турнира команда потерпела поражение от лондонского «Арсенала» (1:2) на своем поле.
Но также стоит отметить, что «Цюрих», проиграший четыре последних поединка на всех фронтах, набрал в восьми матчах чемпионата Швейцарии лишь два очка и при этом пропустив уже 19 голов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,33.
наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.