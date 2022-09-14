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    «Спартак» — «Факел». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, Кубок России, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Факел»
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    «Спартак» — «Факел»
    В четверг, 15 сентября, московский «Спартак» примет воронежский «Факел» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «Открытие Арене» начнется в 17:30 мск. «Спартак» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 14 Сентября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    «Спартак»

    В конце августа красно-белые потерпели гостевое поражение от «Динамо» (0:1), а потом разгромили «Факел» в Воронеже — 4:1.

    В матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле одолели «Крылья Советов» (1:0), благодаря голу в начале второго тайма.

    В последних матчах столичный клуб уступил на своем поле «Зениту» (1:2) и на выезде проиграл «Ростову» (2:4).

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    С 16 очками «Спартак» идет пятым в таблице РПЛ. Разница мячей 21-11, Промес забил 8 голов.

    «Факел»

    В первом туре группового этапа Кубка России «Факел» в Петербурге проиграл местному «Зениту» со счетом 0:2.

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    • После выездного поражения от «Пари НН» в РПЛ со счетом 1:3, главный тренер воронежцев Олег Василенко был отправлен в отставку.

    Его место временно занял Дмитрий Пятибратов, под руководством которого новички Премьер-лиги одержали первую победу в сезоне, обыграв дома «Локомотив» (2:0).

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    После 9 туров РПЛ «Факел» с 7 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 12-19, Максим Максимов забил 3 мяча.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью в основное время — 5.40, а на победу «Факела» — 9.00.

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    Команды уже встречались в рамках РПЛ. Домашний матч со «Спартаком» для воронежцев, несмотря на открытый в первом тайме счет, превратился после перерыва в разгром.

    Красно-белые на своем поле постараются реабилитироваться после двух неудач. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.62.

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    «Спартак» — «Факел»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. Повторит ли «Спартак» разгром «Факела»?
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