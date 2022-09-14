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    «Интер Майами» — «Коламбус Крю». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, МЛС, 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Коламбус Крю»
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    «Интер Майами»
    14 сентября в 03:00 по мск «Интер Майами» на своем поле сыграет против «Коламбус Крю» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. «Интер Майами» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 14 Сентября 2022 года
    Интер Майами
  • Майами
    •  Интер Майами 03:00 Коламбус Крю Коламбус Крю
  • Коламбус
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    «Интер Майами»

    «Интер Майами» имеет немного шансов пробиться по итогам регулярки в плей-офф. За пять туров до финиша он идет на девятой позиции в своей конференции, отставая от заветной седьмой строки на пять пунктов.

    «Цапли» к данному поединку подходят с серией из трех поражений, правда, все они были выездными. Перед этим же неудачным периодом они не уступали на протяжении пяти игр, трижды выиграв в это время.

    Коэффициенты матча Интер Майами — Коламбус Крю

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    Несколько дней тому назад команда Бекхэма потерпела выездное фиаско от «Чикаго Файр» со счетом 1:3.

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    Что касаемо домашней статистики, то в родных стенах «Интер Майами» не проигрывает на протяжении четырех встреч, выиграв три из них при одном мировом исходе.

    «Коламбус Крю»

    «Коламбус Крю» как раз идет на седьмой позиции в этой конференции, и соответственно опережает предстоящего противника на пять пунктов.

    «Банда» вот уже как семь встреч чемпионат подряд не знает горечи поражений. Правда, за этот период она смогла добыть только две победы, а другие пять встреч свела вничью.

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    • В преддверии данного поединка коллектив расписал две мировые кряду, поделив очки на своей территории с «Чикаго Файр» 0:0 и на выезде с «Монреалем» 2:2.

    Вот уже восемь матчей «Коламбус Крю» вне родных стен не знает горечи поражений, трижды выиграв за этот период и пять матчей завершив ничейными исходами.

    На поле «Интер Майами» эти клубы провели две очных встречи, в которых раз победили хозяева 1:0 и раз была ничья 1:1.

    Прогноз и ставка на «Интер Майами» — «Коламбус Крю»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интер Майами» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Коламбус Крю» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.44.

    Любая потеря очков может существенно снизить шансы команд на выход в плей-офф. Поэтому ждем от них внимательной игры у своих ворот и немного забитых мячей.

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    «Интер Майами» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты не пробьют верх
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