14 сентября в 03:00 по мск «Интер Майами» на своем поле сыграет против «Коламбус Крю» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. «Интер Майами» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

«Интер Майами» имеет немного шансов пробиться по итогам регулярки в плей-офф. За пять туров до финиша он идет на девятой позиции в своей конференции, отставая от заветной седьмой строки на пять пунктов.

«Цапли» к данному поединку подходят с серией из трех поражений, правда, все они были выездными. Перед этим же неудачным периодом они не уступали на протяжении пяти игр, трижды выиграв в это время.

Коэффициенты матча Интер Майами — Коламбус Крю 1X2Новым игрокам 2.403.502.90Фрибет$40

Несколько дней тому назад команда Бекхэма потерпела выездное фиаско от «Чикаго Файр» со счетом 1:3.

Все прогнозы на футбол

Что касаемо домашней статистики, то в родных стенах «Интер Майами» не проигрывает на протяжении четырех встреч, выиграв три из них при одном мировом исходе.

«Коламбус Крю»

«Коламбус Крю» как раз идет на седьмой позиции в этой конференции, и соответственно опережает предстоящего противника на пять пунктов.

«Банда» вот уже как семь встреч чемпионат подряд не знает горечи поражений. Правда, за этот период она смогла добыть только две победы, а другие пять встреч свела вничью.

В преддверии данного поединка коллектив расписал две мировые кряду, поделив очки на своей территории с «Чикаго Файр» 0:0 и на выезде с «Монреалем» 2:2.

Вот уже восемь матчей «Коламбус Крю» вне родных стен не знает горечи поражений, трижды выиграв за этот период и пять матчей завершив ничейными исходами.

На поле «Интер Майами» эти клубы провели две очных встречи, в которых раз победили хозяева 1:0 и раз была ничья 1:1.

Прогноз и ставка на «Интер Майами» — «Коламбус Крю»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интер Майами» предлагают — 2.38.

На викторию «Коламбус Крю» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.44.

Любая потеря очков может существенно снизить шансы команд на выход в плей-офф. Поэтому ждем от них внимательной игры у своих ворот и немного забитых мячей.