ЦСКА на своем поле сыграет против «Урала» в рамках группового этапа Кубка России. Матч состоится 14 сентября, начало — 17:30 (мск). ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

«Армейцы» после 9-ти сыгранных матчей занимают вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги набрав 20 очков и таким образом имеют отрыв от расположившегося выше «Зенита» всего в 3 балла.

ЦСКА в прошлом туре встречался с «Краснодаром» на своем поле и смог добыть очередную победу разгромив соперника со счетом 4:1, забив по два гола в каждом тайме.

А за тур до этого «армейцы» ездили в гости к «Крыльям Советов» и там так же победили, но только с минимальным преимуществом завершив поединок со счетом 0:1, автором гола стал Игорь Дивеев.

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Также ЦСКА смог одержать побед в групповом этапе Кубка России где встречался с московским «Торпедо» и переиграл его со счетом 2:0 на своем поле и таким образом продолжит борьбу за трофей.

«Урал»

«Шмели» являются одними из главных аутсайдеров нынешнего розыгрыша и после 9-ти сыгранных матчей команда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ набрав всего 4 очка.

В прошлом туре «Урал» смог добыть свою первую победу в этом сезоне обыграв на своем поле московское «Торпедо» со счетом 2:0. Два гола команда забила в конце второго тайма на 70-й и 83-й минутах.

А до этого «шмели» терпели поражения в трех турах подряд от таких соперников как московское «Динамо», которому проиграли со счетом 2:1, «Зенит» со счетом 0:4 и «Нижний Новгород» со счетом 0:1.

Так же еще одна победа у «Урала» числится в групповом этапе Кубка России где они смогли обыграть «Сочи» на своем поле со счетом 0:2 и продолжат борьбу за трофей.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Урала» — за 7.80.

Прогноз - Хоть «Урал» и смог пройти на прошлом этапе «Сочи», но с ЦСКА у них это повторить не получится. «Армейцы» находятся в превосходной форме и на своем стадионе точно смогут уверенно выбить соперника из борьбы за трофей.

Ставка - Победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.25.