Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов квартета С чешская «Виктория» из Пльзени на своем поле сыграет против миланского «Интера». Встреча пройдет 13 сентября, начало — в 19:45 по мск. «Виктория» Пльзень — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория» Пльзень

«Виктория» стартовала в Лиге чемпионов с квалификации, пройдя успешно три стадии. На первых двух этапах она не испытала проблем, по два раза одолев своих соперников.

На последнем раунде клуб из Пльзени имел определенные трудности и по сумме двух матчей оказался сильней азербайджанского «Карабаха», сыграв 0:0 на выезде и победив дома 2:1.

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В первом же туре групповой стадии чешский коллектив по всем статьям проиграл на выезде «Барселоне» со счетом 1:5, где хет-триком отметился Роберт Левандовский.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Чехии на текущий момент коллектив идет во главе турнирки. Накануне «Виктория» добилась минимальной выездной виктории над «Сигмой» 3:2.

«Интер»

«Интер» в прошлом сезоне не смог защитить чемпионский титул, став вторым. На старте же этого он стабильных результатов не показывает, находясь после пяти туров в чемпионате на четвертой строчке, набрав 12 баллов.

«Нерадзурри» в рамках Серии А одержали четыре виктории и два раза терпели поражения. Одно из них было в дерби с «Миланом» 2:3. Накануне же они с большим трудом дома переиграли 1:0 «Торино».

Старт в самом престижном евротурнире команда Симоне Индзаги провела плохо, ведь была бессильной против мюнхенской «Баварии» на своем поле, проиграв со счетом 0:2.

Напомним, что из-за травмы не поможет «Интеру» Ромелу Лукаку, а Чалханоглу и Генрих Мхитарян только восстановились после повреждений, и очень далеки от своих оптимальных кондиций.

Ранее между собой эти клубы не встречались.

Прогноз и ставка на «Виктория» Пльзень — «Интер»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.45.

На викторию «Виктории» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.98.

«Виктория» в целом неплохо выступает на своем поле, а «Интер» на старте сезона испытывает ощутимые трудности. Так что чешского коллектива наверняка будут шансы хотя бы забить гол.