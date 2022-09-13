«Виктория» Пльзень
«Виктория» стартовала в Лиге чемпионов с квалификации, пройдя успешно три стадии. На первых двух этапах она не испытала проблем, по два раза одолев своих соперников.
На последнем раунде клуб из Пльзени имел определенные трудности и по сумме двух матчей оказался сильней азербайджанского «Карабаха», сыграв 0:0 на выезде и победив дома 2:1.
Коэффициенты матча Виктория Пльзень — Интер
В первом же туре групповой стадии чешский коллектив по всем статьям проиграл на выезде «Барселоне» со счетом 1:5, где хет-триком отметился Роберт Левандовский.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В чемпионате Чехии на текущий момент коллектив идет во главе турнирки. Накануне «Виктория» добилась минимальной выездной виктории над «Сигмой» 3:2.
«Интер»
«Интер» в прошлом сезоне не смог защитить чемпионский титул, став вторым. На старте же этого он стабильных результатов не показывает, находясь после пяти туров в чемпионате на четвертой строчке, набрав 12 баллов.
«Нерадзурри» в рамках Серии А одержали четыре виктории и два раза терпели поражения. Одно из них было в дерби с «Миланом» 2:3. Накануне же они с большим трудом дома переиграли 1:0 «Торино».
Старт в самом престижном евротурнире команда Симоне Индзаги провела плохо, ведь была бессильной против мюнхенской «Баварии» на своем поле, проиграв со счетом 0:2.
Напомним, что из-за травмы не поможет «Интеру» Ромелу Лукаку, а Чалханоглу и Генрих Мхитарян только восстановились после повреждений, и очень далеки от своих оптимальных кондиций.
Ранее между собой эти клубы не встречались.
Прогноз и ставка на «Виктория» Пльзень — «Интер»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.45.
На викторию «Виктории» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.98.
«Виктория» в целом неплохо выступает на своем поле, а «Интер» на старте сезона испытывает ощутимые трудности. Так что чешского коллектива наверняка будут шансы хотя бы забить гол.