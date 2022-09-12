«Эмполи»
«Горожане» расположились на 5 позиции. После 5 туров команда имеет 4 набранных очка и по-прежнему остается без побед — 4 ничьи и поражение.
Перед этой игрой «Эмполи» набрал серию из четырех ничьих. Самым результативным матчем получилась встреча с «Салернитаной» (2:2). В остальных случаях тотал был меньше 2.5.
Коэффициенты матча Эмполи — Рома
«Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0). Единственное поражение в сезоне команда потерпела во встрече со «Специей» (0:1).
Травмированы Маттиа Дестро, Тайронн Эбюэхи, Томмазо Бальданзи и Лоренцо Тонелли.
«Рома»
«Римляне» будут очень злыми, так как очень неожиданно они проиграли два раза подряд, причем в матчах с не самыми сильными соперниками. Во всех случаях команда Жозе Моуринью являлась фаворитом.
В прошлом туре Серии А «Рома» крупно проиграла «Удинезе» со счетом 0:4. Через несколько дней она потерпела неудачу в стартовом туре групповой стадии Лиги Европы, уступив «Лудогорцу» 1:2.
Несмотря на последнюю неудачу в чемпионате, «Рома» по-прежнему находится в зоне еврокубков. Она занимает 6 место с 10 баллами. Однако теперь «джаллоросси» необходимо выиграть, так как позади в спину дышат, «Лацио», «Ювентус» и «Торино».
Травмированы Джорджиньо Вейналдум, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и Стефан Эль-Шаарави.
Прогноз и ставка
По оценке букмекеров, у «Ромы» больше шансов на победу. Котировки составляют 4.70 на «Эмполи» и 1.75 на «Рому».
«Рома» проиграла два матча подряд и теперь ей необходимо побеждать. Это нужно для того, чтобы сохранить место в топ-6, а также для прекращения черной полосы.
Учитывая уровень соперника, «римляне» должны без особого труда набрать 3 пункта. Рекомендуется поставить на победу «Ромы» за 1.75.