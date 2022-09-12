В 6 туре чемпионата Италии «Рома» сыграет на выезде с «Эмполи». Матч состоится 12 сентября в 21:45 мск. «Эмполи» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Горожане» расположились на 5 позиции. После 5 туров команда имеет 4 набранных очка и по-прежнему остается без побед — 4 ничьи и поражение.

Перед этой игрой «Эмполи» набрал серию из четырех ничьих. Самым результативным матчем получилась встреча с «Салернитаной» (2:2). В остальных случаях тотал был меньше 2.5.

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«Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0). Единственное поражение в сезоне команда потерпела во встрече со «Специей» (0:1).

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Травмированы Маттиа Дестро, Тайронн Эбюэхи, Томмазо Бальданзи и Лоренцо Тонелли.

«Рома»

«Римляне» будут очень злыми, так как очень неожиданно они проиграли два раза подряд, причем в матчах с не самыми сильными соперниками. Во всех случаях команда Жозе Моуринью являлась фаворитом.

В прошлом туре Серии А «Рома» крупно проиграла «Удинезе» со счетом 0:4. Через несколько дней она потерпела неудачу в стартовом туре групповой стадии Лиги Европы, уступив «Лудогорцу» 1:2.

Несмотря на последнюю неудачу в чемпионате, «Рома» по-прежнему находится в зоне еврокубков. Она занимает 6 место с 10 баллами. Однако теперь «джаллоросси» необходимо выиграть, так как позади в спину дышат, «Лацио», «Ювентус» и «Торино».

Травмированы Джорджиньо Вейналдум, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и Стефан Эль-Шаарави.

Прогноз и ставка

По оценке букмекеров, у «Ромы» больше шансов на победу. Котировки составляют 4.70 на «Эмполи» и 1.75 на «Рому».

«Рома» проиграла два матча подряд и теперь ей необходимо побеждать. Это нужно для того, чтобы сохранить место в топ-6, а также для прекращения черной полосы.

Учитывая уровень соперника, «римляне» должны без особого труда набрать 3 пункта. Рекомендуется поставить на победу «Ромы» за 1.75.