ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ирвинг Лосано и Хесус ГальярдоВ ожидании ЧМ-2022. Бестрофейный рекорд Мексики Килиан МбаппеОт Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов Грэм ПоттерПан или пропал. Поттеру потребуется поддержка со стороны новых владельцев «Челси»
  • 12:06
    • Составы на матч 9-го тура РПЛ «Урал» — «Торпедо»
  • 08:20
    • Диас удушающим приемом победил Фергюсона в главном поединке UFC 279
  • 01:15
    • Cвёнтек победила Жабер в финале US Open-2022
  • 23:58
    • «Атлетико» в Мадриде разгромил «Сельту»
  • 22:19
    • «Барселона» разгромила «Кадис» в прерванном матче
  • 21:47
    • Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в Грозном
    Все новости спорта

    «Рома» прервет черную полосу?

    «Эмполи» — «Рома». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Серия А, 12 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Эмполи Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В 6 туре чемпионата Италии «Рома» сыграет на выезде с «Эмполи». Матч состоится 12 сентября в 21:45 мск. «Эмполи» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 12 Сентября 2022 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Рома Рома
  • Рим
    •

    «Эмполи»

    «Горожане» расположились на 5 позиции. После 5 туров команда имеет 4 набранных очка и по-прежнему остается без побед — 4 ничьи и поражение.

    Перед этой игрой «Эмполи» набрал серию из четырех ничьих. Самым результативным матчем получилась встреча с «Салернитаной» (2:2). В остальных случаях тотал был меньше 2.5.

    Коэффициенты матча Эмполи — Рома

    1X2Новым игрокам
  • 4.703.901.70Фрибет$40
    •

    «Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0). Единственное поражение в сезоне команда потерпела во встрече со «Специей» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Травмированы Маттиа Дестро, Тайронн Эбюэхи, Томмазо Бальданзи и Лоренцо Тонелли.

    «Рома»

    «Римляне» будут очень злыми, так как очень неожиданно они проиграли два раза подряд, причем в матчах с не самыми сильными соперниками. Во всех случаях команда Жозе Моуринью являлась фаворитом.

    В прошлом туре Серии А «Рома» крупно проиграла «Удинезе» со счетом 0:4. Через несколько дней она потерпела неудачу в стартовом туре групповой стадии Лиги Европы, уступив «Лудогорцу» 1:2.

  • Трансферный дайджест. 30 августа — 5 сентября
  • Перейдет ли Захарян в «Челси», Икарди в Турции, Фирмино в «Ювентусе» и другие трансферные слухи недели
  • 05/09/2022

    • Несмотря на последнюю неудачу в чемпионате, «Рома» по-прежнему находится в зоне еврокубков. Она занимает 6 место с 10 баллами. Однако теперь «джаллоросси» необходимо выиграть, так как позади в спину дышат, «Лацио», «Ювентус» и «Торино».

    Травмированы Джорджиньо Вейналдум, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и Стефан Эль-Шаарави.

    Прогноз и ставка

    По оценке букмекеров, у «Ромы» больше шансов на победу. Котировки составляют 4.70 на «Эмполи» и 1.75 на «Рому».

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Рома» проиграла два матча подряд и теперь ей необходимо побеждать. Это нужно для того, чтобы сохранить место в топ-6, а также для прекращения черной полосы.

    Учитывая уровень соперника, «римляне» должны без особого труда набрать 3 пункта. Рекомендуется поставить на победу «Ромы» за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Велес — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Акрон — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Шинник — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эмполи» — «Рома»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» прервет черную полосу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры