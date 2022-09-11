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    «Фрайбург» продлит победную серию?

    «Фрайбург» — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Бундеслига, 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Боруссия» М
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    Винченцо Грифо
    В 6 туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» примет гладбахскую «Боруссиию». Встреча пройдет на «Европа-Парк» 11 сентября. Она начнется в 18:30 мск. «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Сентября 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 18:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Фрайбург»

    Хозяева выдали прекрасный старт. Несмотря на одно поражение, они возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» и «Унион», у которых неудач в нынешнем сезоне еще нет.

    «Фрайбург» набрал 12 очков и является второй по результативности командой лиги. Перед этой игрой «Бразильцы из Брайсгау» набрали серию из трех побед.

    «Горожане» с минимальным счетом 1:0 победили «Штутгарт» и «Бохум». Также в их активе победа над «Байером» (3:2). В нынешнем сезоне «Фрайбург» выступает в Лиге Европы. В первом туре он победил «Карабах» 2:1.

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    Травмированы Лукас Холер, Роланд Шаллаи, Мануэль Гульде и Кевин Шаде. Дисквалифицирован Кимберли Эзеквем.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» смогла набрать только 8 очков в 5 матчах сезона. В последние два тура набор высоты почти прекратился — команда проиграла и сыграла вничью. В таблице она идет восьмой.

    Последнюю победу гости одержали 19 августа, когда дома обыграли «Герту» 1:0. В конце августа «жеребята» смогли сыграть вничью с «Баварией» (1:1). При этом команда Фарке вела 1:0 до 83 минуты.

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    • 4 сентября «Боруссия» открыла счет поражениям. На своем поле она не устояла перед «Майнцем». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу соперника.

    Красная карточка у Ко Итакуры. Травмированы Штефан Лайнер и Нико Эльведи. Под вопросом Алaссан Плеа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры принимают ставки на основные исходы с такими коэффициентами: 2.06 — победа «Фрайбурга», 3.70 — ничья, 3.50 — победа «Боруссии».

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    «Фрайбург» выиграл 4 последних матча, а у «Боруссии» пока ни одной победы на выезде. Гости показали серию неуверенных выступлений. У хозяев есть надежда на продолжение серии.

    Ожидаем, что «Фрайбург» продлит серию и выиграет. Победа позволит команде сохранить первую строчку из-за разницы голов.

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    «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» продлит победную серию?
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