В 6 туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» примет гладбахскую «Боруссиию». Встреча пройдет на «Европа-Парк» 11 сентября. Она начнется в 18:30 мск. «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Хозяева выдали прекрасный старт. Несмотря на одно поражение, они возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» и «Унион», у которых неудач в нынешнем сезоне еще нет.

«Фрайбург» набрал 12 очков и является второй по результативности командой лиги. Перед этой игрой «Бразильцы из Брайсгау» набрали серию из трех побед.

«Горожане» с минимальным счетом 1:0 победили «Штутгарт» и «Бохум». Также в их активе победа над «Байером» (3:2). В нынешнем сезоне «Фрайбург» выступает в Лиге Европы. В первом туре он победил «Карабах» 2:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

Травмированы Лукас Холер, Роланд Шаллаи, Мануэль Гульде и Кевин Шаде. Дисквалифицирован Кимберли Эзеквем.

«Боруссия» М

«Боруссия» смогла набрать только 8 очков в 5 матчах сезона. В последние два тура набор высоты почти прекратился — команда проиграла и сыграла вничью. В таблице она идет восьмой.

Последнюю победу гости одержали 19 августа, когда дома обыграли «Герту» 1:0. В конце августа «жеребята» смогли сыграть вничью с «Баварией» (1:1). При этом команда Фарке вела 1:0 до 83 минуты.

4 сентября «Боруссия» открыла счет поражениям. На своем поле она не устояла перед «Майнцем». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу соперника.

Красная карточка у Ко Итакуры. Травмированы Штефан Лайнер и Нико Эльведи. Под вопросом Алaссан Плеа.

Прогноз и ставка

Букмекеры принимают ставки на основные исходы с такими коэффициентами: 2.06 — победа «Фрайбурга», 3.70 — ничья, 3.50 — победа «Боруссии».

«Фрайбург» выиграл 4 последних матча, а у «Боруссии» пока ни одной победы на выезде. Гости показали серию неуверенных выступлений. У хозяев есть надежда на продолжение серии.

Ожидаем, что «Фрайбург» продлит серию и выиграет. Победа позволит команде сохранить первую строчку из-за разницы голов.