10 сентября в Мадриде на стадионе «Естадио де Вальекас» в рамках 5-го тура Примеры «Райо Вальекано» сыграет против «Валенсии». Начало — в 15:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» только в прошлом сезоне вернулся в элитный испанский дивизион и смог там закрепиться, финишировав на середине турнирки, но зону вылета опередил всего на четыре очка.

Текущее первенства «пчелы» начали очень хорошо, поделив на выезде очки с «Барселоной», сыграв 0:0. После чего обыграли другой каталонский клуб — «Эспаньол» на его поле 2:0.

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Последующие же две игры первенства «великаны» проиграли, поочередно уступив дома «Мальорке» 0:2 и на выезде «Осасуне» со счетом 1:2 в минувшем игровом дне.

Календарь и таблица испанской Примеры

Стоит отметить, что на своем поле в рамках Примеры «Райо Вальекано» побеждал еще в прошлом году, а в трех последних домашних встречах чемпионат он только проигрывал.

«Валенсия»

«Валенсия» же в прошлом чемпионате Испании финишировала на три строки выше, чем предстоящий противник, набрав на шесть баллов больше.

Напомним, что на тренерском мостике у «летучих мышей» летом произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел спасать положение итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов.

Первый же официальный матч сезона «оранжевые» выиграли, одолев на своей территории 1:0 новичка «Жирону». После этого они дважды проиграли всухую, а в минувшем игровом дне дома разгромили «Хетафе» 5:1.

Вне родных стен в рамках Примеры «Валенсия» не может выиграть в пяти последних поединках, дважды проиграв за это время и расписав три мировые.

В прошлом сезоне оба матча между собой эти коллективы завершили вничью с одинаковым счетом по 1:1.

Прогноз и ставка на «Райо Вальекано» — «Валенсия»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Райо Вальекано» предлагают — 2.61.

На викторию «Валенсии» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.38.

За редким исключение эти команды на старте данного сезона в основном выдают низовые встречи, да и между собой, как правило, играют нерезультативно. Так что исходя из этого ставим на тотал меньше.