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    Результативность матча оставит желать лучшего

    «Райо Вальекано» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Испании, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Валенсия»
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    «Райо Вальекано»
    10 сентября в Мадриде на стадионе «Естадио де Вальекас» в рамках 5-го тура Примеры «Райо Вальекано» сыграет против «Валенсии». Начало — в 15:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Сентября 2022 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 15:00 Валенсия Валенсия
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» только в прошлом сезоне вернулся в элитный испанский дивизион и смог там закрепиться, финишировав на середине турнирки, но зону вылета опередил всего на четыре очка.

    Текущее первенства «пчелы» начали очень хорошо, поделив на выезде очки с «Барселоной», сыграв 0:0. После чего обыграли другой каталонский клуб — «Эспаньол» на его поле 2:0.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Валенсия

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    Последующие же две игры первенства «великаны» проиграли, поочередно уступив дома «Мальорке» 0:2 и на выезде «Осасуне» со счетом 1:2 в минувшем игровом дне.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Стоит отметить, что на своем поле в рамках Примеры «Райо Вальекано» побеждал еще в прошлом году, а в трех последних домашних встречах чемпионат он только проигрывал.

    «Валенсия»

    «Валенсия» же в прошлом чемпионате Испании финишировала на три строки выше, чем предстоящий противник, набрав на шесть баллов больше.

    Напомним, что на тренерском мостике у «летучих мышей» летом произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел спасать положение итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов.

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    • Первый же официальный матч сезона «оранжевые» выиграли, одолев на своей территории 1:0 новичка «Жирону». После этого они дважды проиграли всухую, а в минувшем игровом дне дома разгромили «Хетафе» 5:1.

    Вне родных стен в рамках Примеры «Валенсия» не может выиграть в пяти последних поединках, дважды проиграв за это время и расписав три мировые.

    В прошлом сезоне оба матча между собой эти коллективы завершили вничью с одинаковым счетом по 1:1.

    Прогноз и ставка на «Райо Вальекано» — «Валенсия»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Райо Вальекано» предлагают — 2.61.

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    На викторию «Валенсии» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.38.

    За редким исключение эти команды на старте данного сезона в основном выдают низовые встречи, да и между собой, как правило, играют нерезультативно. Так что исходя из этого ставим на тотал меньше.

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    «Райо Вальекано» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Результативность матча оставит желать лучшего
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