«Нэшвилл»
Эта команда на данный момент находится на 4 месте в Западной конференции. В 30 матчах набрано 45 очков.
В минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. Дома был уверенно обыгран «Остин» (3:0).
Коэффициенты матча Нэшвилл — Лос-Анджелес Гэлакси
При этом «Нэшвилл» добыл уже четвертую победу к ряду. Причем в этих матчах команда забивала не меньше трех мячей за матч.
«Нэшвилл» существенно прибавил в плане реализации. В 30 матчах команда набила 48 мячей.
«Лос-Анжелес Гэлакси»
В своей конференции эта команда пребывает на 8 месте. Правда, отставание от зоны плей-офф составляет 3 очка.
При этом атакует «Лос-Анжелес Гэлакси» довольно прилично. В 28 матчах игроки команды забили уже 46 голов.
В предыдущем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» добыл один балл. Дома команда не смогла переиграть «Спортинг Канзас-Сити» (2:2).
В этом поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» явно не будет отсиживаться в тылах. У команды есть все шансы подняться в вожделенную первую семерку.
Прогноз и ставка
На победу «Нэшвилла» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Лос-Анжелес Гэлакси» — за 3.90.
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» наверняка постарается продолжить свой победный сериал. Наши прогноз и ставка — Победа «Нэшвилла» в 1 тайме с коэффициентом 2.40.