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    «Нэшвилл» быстро расправится с «Лос-Анжелес Гэлакси»

    «Нэшвилл» — «Лос-Анжелес Гэлакси». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, МЛС, 10 сентября 2022 года

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    «Нэшвилл» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелес Гэлакси» в рамках 31-го тура чемпионата США. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 22:30 мск. «Нэшвилл» — «Лос-Анжелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 10 Сентября 2022 года
    Нэшвилл
  • Нашвилл
    •  Нэшвилл 22:30 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
  • Лос-Анджелес
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    «Нэшвилл»

    Эта команда на данный момент находится на 4 месте в Западной конференции. В 30 матчах набрано 45 очков.

    В минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. Дома был уверенно обыгран «Остин» (3:0).

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Лос-Анджелес Гэлакси

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    При этом «Нэшвилл» добыл уже четвертую победу к ряду. Причем в этих матчах команда забивала не меньше трех мячей за матч.

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    «Нэшвилл» существенно прибавил в плане реализации. В 30 матчах команда набила 48 мячей.

    «Лос-Анжелес Гэлакси»

    В своей конференции эта команда пребывает на 8 месте. Правда, отставание от зоны плей-офф составляет 3 очка.

    При этом атакует «Лос-Анжелес Гэлакси» довольно прилично. В 28 матчах игроки команды забили уже 46 голов.

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    • В предыдущем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» добыл один балл. Дома команда не смогла переиграть «Спортинг Канзас-Сити» (2:2).

    В этом поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» явно не будет отсиживаться в тылах. У команды есть все шансы подняться в вожделенную первую семерку.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нэшвилла» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Лос-Анжелес Гэлакси» — за 3.90.

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    «Нэшвилл» серьезно прибавил в атаке. «Лос-Анжелес Гэлакси» в последних матчах выглядел не столь убедительно.

    «Нэшвилл» наверняка постарается продолжить свой победный сериал. Наши прогноз и ставка — Победа «Нэшвилла» в 1 тайме с коэффициентом 2.40.

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    «Нэшвилл» — «Лос-Анжелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. «Нэшвилл» быстро расправится с «Лос-Анжелес Гэлакси»
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