«Нэшвилл» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелес Гэлакси» в рамках 31-го тура чемпионата США. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 22:30 мск. «Нэшвилл» — «Лос-Анжелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Эта команда на данный момент находится на 4 месте в Западной конференции. В 30 матчах набрано 45 очков.

В минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. Дома был уверенно обыгран «Остин» (3:0).

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При этом «Нэшвилл» добыл уже четвертую победу к ряду. Причем в этих матчах команда забивала не меньше трех мячей за матч.

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«Нэшвилл» существенно прибавил в плане реализации. В 30 матчах команда набила 48 мячей.

«Лос-Анжелес Гэлакси»

В своей конференции эта команда пребывает на 8 месте. Правда, отставание от зоны плей-офф составляет 3 очка.

При этом атакует «Лос-Анжелес Гэлакси» довольно прилично. В 28 матчах игроки команды забили уже 46 голов.

В предыдущем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» добыл один балл. Дома команда не смогла переиграть «Спортинг Канзас-Сити» (2:2).

В этом поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» явно не будет отсиживаться в тылах. У команды есть все шансы подняться в вожделенную первую семерку.

Прогноз и ставка

На победу «Нэшвилла» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Лос-Анжелес Гэлакси» — за 3.90.

«Нэшвилл» серьезно прибавил в атаке . «Лос-Анжелес Гэлакси» в последних матчах выглядел не столь убедительно.

«Нэшвилл» наверняка постарается продолжить свой победный сериал. Наши прогноз и ставка — Победа «Нэшвилла» в 1 тайме с коэффициентом 2.40.